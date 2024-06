Detalii despre dispariția minorului

În cursul zilei de miercuri, 26 iunie, polițiștii au fost informați de către mama băiatului despre dispariția acestuia. Conform declarațiilor, Elmondo-Dantes Cîmpeanu a plecat voluntar de acasă pe 25 iunie și nu s-a mai întors.

Elmondo are 13 ani, o înălțime de 1,50 metri, cântărește aproximativ 40 de kilograme, are ochi căprui și păr închis la culoare. La momentul dispariției, purta un tricou portocaliu și pantaloni scurți de culoare închisă. Nu are semne particulare care să îl diferențieze.

Apel la public

Poliția și familia fac apel la cetățeni pentru orice informație care ar putea conduce la găsirea băiatului. Cei care au văzut un copil care corespunde descrierii sau au orice fel de informații sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.

„La data de 26 iunie a.c., în jurul orei 13:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că, în ziua de 25 iunie a.c., fiul său, Cîmpeanu Elmondo-Dantes, în vârstă de 13 ani, a plecat voluntar de la domiciliul său, din comuna Brebeni, județul Olt, și nu a mai revenit.", informează oamenii legii.