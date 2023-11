Un avion de recunoaștere al Marinei Statelor Unite s-a prăbușit luni, 20 noiembrie, în largul insulei Hawaii Oahu, în timp ce nouă membri ai echipajului se aflau la bord.

Totul s-a întâmplat după ce aeronava a depășit pista de aterizare de la o bază a Marine Corps al SUA, au transmis oficialii militari, notează CNN.

Lt. Hailey Harms, purtătorul de cuvânt al Marine Corps, a ținut să precizeze că nu s-au înregistrat victime la bordul aeronavei P-8A Poseidon.

Avionul de patrulă și recunoaștere cu două motoare are corpul unui avion de pasageri Boeing 737.

Purtătorul de cuvânt a mai declarat că starea medicală a celor nouă militari care se aflau în avion a fost evaluată de specialiști. Mai târziu, potrivit apnews.com, s-a specificat că niciunul dintre membri echipajului nu a fost rănit.

Imaginile făcute publice au arătat aeronava cum plutea pe apă în golful Kaneohe, lângă baza Marine Corps Hawaii, pe insula principală Oahu, la nord de capitala Honolulu.

❗️#USNavy plane overshoots runway and ends up in a bay in #Hawaii The P-8A "Poseidon" overshot the runway at a Marine base on Kaneohe Bay, said U.S. Marine Corps spokesperson Gunnery Sgt. Orlando Perez. He did not have further information.



The #Honolulu Emergency Medical… pic.twitter.com/dAAo9Y8YqH