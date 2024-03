În prezent, seniorii României așteaptă cu nerăbdare recalcularea pensiilor, un proces anunțat demult care promite să aducă îmbunătățiri semnificative cuantumului pe care îl vor primi lunar.

În prezent, casele de pensii și Ministerul Muncii lucrează intens pentru finalizarea calculului și distribuția corectă a veniturilor, într-un efort de a asigura o viață mai decentă și mai sigură pentru cei care au contribuit la societate de-a lungul întregii lor vieți active.

Recalcularea se va face incepand din luna mai si avem cateva exemple pentru a intelege cu cat cresc pensiile in functie si de locurile in care au lucrat oamenii dar si in functie de salariile cu care au contribuit la vremea respectivă.

Exemplul 1

Femeie, lucrător in tesătorie, stagiu de cotizare - 42 de ani

pensie 2.611 de lei

puncte de stabilitate peste 25 de ani - total - 13,25 de puncte

pensie după recalculare - 3.534 de lei

Exemplul 2

Profesor, stagiu de cotizare-44 de ani, 8 luni și 22 de zile

pensie 7.471 de lei

puncte de stabilitate peste 25 de ani

pensie după recalculare - 8.216 de lei

Exemplul 3

Electrician, stagiu de cotizare - 45 de ani, 3 luni și 4 zile

pensie în plată - 2,198 de lei

puncte de stabilitate - peste 25 de ani

pensie după recalculare - 3.512 de lei

