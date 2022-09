O femeie din Argeș este cu adevărat o "mamă eroină". Femeia are 20 de copii, 10 fete și 10 băieți. Cel mai mare are 23 de ani, iar cel mai mic doar 2 ani. Georgiana Văcaru este în prezent mama cu cei mai mulți copii din România. Deși banii nu sunt niciodată suficienți pentru toate nevoile, mama nu se plânge de greutăți și se bucură că are întreaga familie alături și sănătoasă.