„Dar nu vreau să intru în detalii fiindcă Ucraina ne-a cerut să nu detaliem informațiile despre aceste (livrări - n.r.) de echipamente”, a declarat Eduard Heger.

Declarațiile premierului slovac vin după ce săptămâna trecută ministrul Apărării a anunțat că Bratislava va cumpăra 152 de vehicule blindate în valoare de 1,6 miliarde de euro pentru Ucraina.

La jumătatea lunii iunie Slovacia a anunțat, de asemenea, că va dona Kievului mai multe elicoptere de tip Mi-17, precum și mii de rachete Grad.

Astfel de donații nu sunt "străine" pentru Bratislava. Țara condusă de Zuzana Čaputová a donat anterior şi alte echipamente militare şi tipuri de muniţie, inclusiv sistemul de apărare antiaeriană S-300.

Slovacia și Ucraina se pare că au bătut, de asemenea, palma asupra a opt noi mortiere autopropulsate Zuzana 2, de data aceasta fiind vorba de un proces vânzare-cumpărare. În schimb, Bratislava s-ar fi oferit să repare respectivele vehicule dacă acestea urmau să fie avariate în timpul luptelor.

#Ukraine: Footage from last month showing 4x Mi-17 helicopters delivered by Slovakia to Ukraine; these are very likely already in Ukrainian use.



