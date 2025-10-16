Întrebat dacă în acest război împotriva cartelurilor ia în considerare atacuri terestre, liderul de la Casa Albă a răspuns: ”Ei bine, nu vreau să vă spun exact, dar cu siguranță ne uităm la teritoriul terestru acum, deoarece avem marea foarte bine sub control.

Au fost câteva zile în care nu s-a văzut niciun vas, iar eu consider că este un lucru bun, nu unul rău, dar aveam numere uriașe (n.r. de oameni) care veneau cu vasele, cu vase foarte scumpe, știți, ei au mulți bani, vase foarte rapide, foarte scumpe, care erau destul de mari.

Și dacă ne gândim bine, fiecare vas pe care îl distrugem salvează 25.000 de vieți americane. Așa că, de fiecare dată când vedeți o barcă și vă simțiți prost, spuneți: „Wow, e dur”. E dur, dar pierdeți trei oameni și salvați 25.000. Aceștia sunt oameni care ne ucid populația”.