In cazul blocurilor de apartamente, temperatura dinauntrul locuintei poate atinge cifre extrem de inconfortabile, mai ales daca locuim la etaje superioare. Problema temperaturilor ridicate nu e intalnita insa doar la apartament.

In ultimii ani, odata cu incalzirea globala, verile au devenit din ce in ce mai calduroase, atat de calduroase incat si cei care locuiesc la casa sunt nevoiti sa caute solutii pentru a mentine racoarea. Avand in vedere ca sezonul calduros se apropie, ne-am gandit sa venim astazi cu cateva idei si solutii pentru a mentine racoarea in locuinta pe timpul verii.

1. Draperiile

O modalitate simpla pentru mentinerea unei temperaturi optime este adaugarea draperiilor in incaperi, mai ales in cele expuse la soare. Recomandarea este sa alegeti draperii din materiale groase, opace, de culori deschise, precum alb sau beige. Acestea tin departe lumina soarelui si implicit mentin o temperatura mai scazuta in incapere. Un avantaj adaugat este faptul ca draperiile blocheaza lumina pe timpul diminetii, ceea ce poate asigura un somn mai bun si mai lung.

2. Jaluzelele

O alta modalitate simpla si ieftina o reprezinta jaluzelele. Fie ca optati pentru cele clasice, orizontale, sau pentru jaluzele "dintr-o bucata", cum regasim in cladirile de birouri, jaluzelele pot tine departe lumina soarelui si pot ajuta la mentinerea unei temperaturi mai scazute in incapere.

