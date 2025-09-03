Plapumele, fiind fabricate din materiale groase și căptușite, absorb ușor transpirația, praful și sebumul. În special pe timpul verii, când nopțile sunt mai calde, murdăria se acumulează mai repede, iar petele devin vizibile. Încercarea de a le spăla acasă într-o mașină obișnuită nu este doar incomodă, ci poate provoca și daune aparatului. În plus, uscarea unei plapume groase în interior poate duce la scurgeri de apă și umezeală persistentă.

Un truc eficient pentru a elimina petele este folosirea sucului de lămâie, combinat cu expunerea directă la razele soarelui. Zac, expert în curățenie de la E-Cloth, a explicat:

„Stoarceți zeamă proaspătă de lămâie pe orice pată de pe pilotă, apoi așezați pilota în lumina directă a soarelui timp de câteva ore. Acțiunea naturală de albire a sucului de lămâie combinată cu lumina soarelui ajută la ridicarea petelor și la strălucirea materialului fără substanțe chimice dure”, a spus el, conform express.co.uk.

Această metodă naturală se bazează pe acidul citric din lămâie, recunoscut pentru proprietățile sale antibacteriene și de albire.

Sucul de lămâie conține acid citric, care descompune ușor petele organice, precum transpirația sau grăsimile. În același timp, lumina soarelui acționează ca un agent de albire natural, eliminând bacteriile, acarienii și chiar sporii de mucegai.

Când cele două elemente acționează împreună, rezultatul este o curățare vizibilă și o prospețime naturală a materialului.

Pași practici pentru curățarea plapumei:

Aplică sucul de lămâie – Stoarce o cantitate mică direct pe pată.

Tamponează ușor cu o cârpă uscată – Evită frecarea, pentru a nu împinge pata mai adânc în material.

Nu folosi exces de lichid – Prea mult suc de lămâie ar putea să îngreuneze uscarea și să lase mirosuri neplăcute.

Așază plapuma la soare – Ideal ar fi în aer liber, dar dacă nu este posibil, lângă o fereastră luminoasă.

Las-o câteva ore – Întinde procesul pe toată după-amiaza, rotind plapuma pentru a asigura expunerea uniformă.

Rezultatul va fi o plapumă reîmprospătată, fără pete vizibile și cu un miros plăcut, natural, potrivit sursei.