Circulație oprită între 14 și 17 octombrie

Potrivit CFR SA, restricția va fi valabilă în perioada 14–17 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 14:00. În acest timp, echipele Sucursalei Regionale CF București vor efectua revizii tehnice și intervenții de mentenanță la electromecanismele de macaz și la schimbătoarele de cale de pe tronsonul București Nord – Pajura – Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (T1).

Reprezentanții companiei precizează că lucrările fac parte din programul periodic de mentenanță, necesar pentru menținerea siguranței și a condițiilor optime de circulație pe calea ferată. Traficul feroviar va fi reluat zilnic, începând cu ora 14:00, imediat după finalizarea operațiunilor tehnice.

Linia expres 780, soluția de transport pe durata lucrărilor

Pentru a asigura continuitatea legăturii dintre București și aeroport, Societatea de Transport București (STB) va repune în funcțiune linia expres 780. Autobuzele vor circula între orele 08:30 și 15:00, cu plecări la fiecare 30 de minute, pe traseul Gara Basarab – Aeroportul Henri Coandă.

Această măsură temporară vine în sprijinul pasagerilor care trebuie să ajungă la aeroport în intervalul orar în care trenurile nu vor circula.

După 17 octombrie, trenurile dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni vor reveni la programul normal de circulație.

