La scurt timp după primirea apelului de urgență la 112, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara s-au deplasat rapid la locul incidentului pentru a confirma sesizarea. Reprezentanții forțelor de ordine au stabilit că situația este reală și au identificat persoana în cauză.

Cadavrul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Timișoara pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru moarte suspectă, iar anchetatorii efectuează cercetări amănunțite pentru a determina toate circumstanțele care au condus la tragedie.

Comunicatul poliției

"La data de 17 august 2025, în jurul orei 22:20, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați despre faptul că, o persoană a fost găsită spânzurată de un foișor, în fața caminului 6 din Complexul Studențesc.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că este vorba de un bărbat de 67 de ani.

Bărbatul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Timișoara, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs nefericitul eveniment", au transmis autoritățile.

