"ATENȚIE! -Trafic blocat pe #DN1, între Brașov și Predeal! În acest moment circulația este oprită pe ambele sensuri în zona Timișul de Sus după ce o cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat în urma unui #accident.

Cu toate că ambele autovehicule sunt în afara carosabilului, exista posibilitatea de scurgeri așa că traficul este deviat în acest moment pe rute alternative", au transmis, miercuri dimineață, reprezentanții DRDP Brașov.

Potrivit sursei citate, la ora transmiterii acestei știri în zonă plouă.