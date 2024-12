Tortul de ciocolata cu mirodenii si smochine

Pentru realizarea acestui desert veti avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

4 portocale,

50 ml ulei de floarea soarelui,

50 ml whisky,

150 g miere ceva mai lichida,

2 oua mari,

260 g faina,

200 g zahar brun,

50 g de alune de padure pisate,

2 lingurite rase de scortisoara,

1 lingurita de anason stelat,

1 lingurita rasa de ghimbir,

2 lingurite de pudra de cacao,

100 g ciocolata neagra de buna calitate (70% cacao),

300 g smochine uscate,

120 g alune de padure intregi,

50 g ghimbir cristalizat.

Ingrediente glazură

Pentru glazura de ciocolata veti avea nevoie de;

25 ml miere lichida,

50 mg zahar pudra,

25 ml whisky,

o portocala,

1 lingurita de apa de flori de portocal,

125 g ciocolata neagra,

75 g unt nesarat (la temperatura camerei),

plus putin unt extra pentru ungerea tavii.

Mod de preparare:

Cuptorul se preincalzeste la temperatura de 180 de grade. Se dau pe razatoare cele 4 portocale pentru a se obtine coaja (atentie, acestea trebuie sa fie bio sau din surse sigure astfel incat coaja sa poata fi consumata), apoi se storc pentru a obtine cca 150 ml suc, pe care-l veti folosi in compozitia tortului. Uleiul, mierea si coniacul se adauga intr-un bol, completate de ouale batute in prealabil. Int-un castron separat se va pune faina alaturi de zahar, alune, condimente, pudra de cacao si un praf de sare.

Ciocolata se toaca marunt, smochinele uscate se taie in jumatati, iar alunele de padure intregi se toaca grosier. Ghimbirul cristalizat se taie, de asemenea, marunt, si se adauga in castronul cu ingrediente uscate, alaturi de alune, smochine si ciocolata.

Se toarna amestecul umed in castronul cu ingrediente uscate si se amesteca pana cand rezulta o compozitie omogena. Se transfera intr-o forma de copt (la alegere) unsa cu unt si se introduce la cuptor timp de 25 de minute. Dupa ce acest timp a trecut, rotiti forma in cuptor si mai lasati inca 10-15 minute sa se coaca. Lasati tortul sa se raceasca in forma timp de 15-30 minute, iar apoi rasturnati-l pe platoul de servire.

Pentru pregatirea glazurii, puneti zaharul, mierea si whiskyul intr-o tigaie adanca, pe foc. Adaugati jumatate din sucul de portocale, apa de flori de portocal si 40 ml apa rece. Fierbeti intens timp de 1 minut si inlaturati de pe foc. Ciocolata se taie marunt, untul se taie cubulete, fiecare dintre acestea adaugandu-se amestecand lent, pana la topire, in sosul obtinut mai devreme. Glazura se lasa sa se raceasca usor (dar nu de tot) pana la turnarea pe tort.