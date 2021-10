Nu doar secțiile ATI sunt supuse, zilele acestea, unei presiuni incredibile ca urmare a numărului tot mai mare de bolnavi infectați cu COVID-19, aflați în stare gravă, ci și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Managerul instituției, medicul Alice Grasu, susține că ultimele 24 ore s-au înregistrat 4.301 solicitări la Ambulanță, din care 1.375 au fost cazuri de urgențe de Cod roșu și galben. Totodată, 2.080 de solicităi au fost pentru testări. În plus, spune medicul, în așteptare pentru testare se află, în prezent 1800 de solicitări.

Ca urmare a numărului etrem de mare de solicitări la 112, timpii de așteptare sunt și ei pe măsură. Mai exact, aceștia variază de la 15-20 de minute pentru urgențele de cod rosu, care înseamnă că viața pacientului este pusă în pericol imediat, și până la 72 de ore, în cazul celor mai nenorocoase persoane.

"Se fac toate eforturile pentru a se răspunde cât mai repede la toate solicitările, dar Serviciul de Ambulanță, în primul rând acordă asistență medicală de urgență. Am suplimentat capacitatea forțelor noastre de intervenție. Astăzi lucrăm cu 88 de echipe de urgență (...). Am făcut o analiză pentru prima perioadă a lunii septembrie, 1-8 septembrie, cu primele 8 zile ale lunii octombrie și am onstatat o creșterea cu 275% a numărului total de cazuri, din care urgența a crescut cu 168%, iar când vorbim de testări cu 815% (...). Protejăm urgența, cea de cod roșu, unde viața pacientului este pusă în preicol imediat. Aici timpul de așteptare este scurt. Pentru urgența de Cod galben, unde nu este viața pusă în pericol imediat dar e tot urgență, timpul de așteptare este undeva la 2 ore. Se ajunge în 15-20 minute (la cazurile de urgență Cod roșu - n.r.)", a afirmat Alice Grasu, pentru Realitatea PLUS.

Cât privește deficitul de personal, acesta se menține în continurae - spune medicul - însă se încearcă prin toate mijloacele ca acesta să nu afecteze calitatea actului medical.

"Până în pandemie, deficitul de personal era de 67%. 105 posturi au fost ocupate în pandemie. Peste 81 de persoane au fost detașate. Sunt și 20 de pompieri care fac echipă cu asistenții detașați (...). 15 studenți la medicină au fost instruiți în această dimineață pentru a intra și ei din seara asta la recoltarea de probe biologice. Concediile e odihnă au fost sistate pentru a crește capacitatea de intervenție. În fiecare tură încercăm din rândul colegilor noștri în regim de gardă", a arătat managerul Serviciului de Ambulanță București Ilfov.

Medicul a precizat că la Ambulanță nu a fost pauză nici atunci când populația s-a relaxat și asta deoarece a fost o vară caniculară și s-a muncit foarte mult și pe perioada verii.

Întrebată dacă există totuși riscul de a nu mai putea prelua pacienți, Alice Grasu a răspuns: "Pas cu pas vom găsi noi soluții astfel încât să răspundem cu proptitudine urgenței, acolo unde viața este pusă în pericol imediat, urgenț trebuie prioritizată. (...) În urmă cu 2 ani am primit 100 de posture care sunt acum ocupate. Am primit alte 105 posturi în starea de alertă și de urgență. Au fost ocupate în stare de urgență. Primim ajutor prin personalul detașat. Nimeni nu este nimeni niciodată pregătit pentru o situație că asta".