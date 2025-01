Se spune ca pietrele semipretioase au o energie care le atrag spre tine in functie de nevoile tale din viata. Priveste aceste 6 cristale! Care te atrage cel mai mult? Nu le alege in functie de culoarea ta preferata, ci in functie de ceea ce simti pe moment!

Iata care este nevoia ta in viata in acest moment, in functie de piatra pe care ai ales-o.

Opalit

Nevoia ta in acest moment este LIBERTATEA. Vrei sa ajungi intr-un loc linistit, in care sa-ti asculti inima. Poate ca in ultima vreme ai fost prea stresat, poate ca esti nesigur de drumul pe care mergi. Asa cum indica si piatra, nu vezi clar lucrurile si ai nevoie de mai multa libertate pentru a-ti limpezi gandurile.

Malachit verde

Daca ai ales piatra cu numarul doi, simti nevoia de TRANSFORMARE. Lumea se schimba, evolueaza, iar tu vrei sa te schimbi odata cu ea. Este timpul sa elimini blocajele energetice care ti-au cuprins mintea si corpul, din cauza experientelor trecute. Ai nevoie sa treci printr-un proces de invatare care sa te faca mai intelept. Malachitul este piatra prosperitatii si a abundentei, iar daca ai ales-o inseamna ca ii transmiti Universului mesajul ca esti pregatit pentru succes.

Piatra soarelui

Daca ai ales acest cristal simti nevoia de mai mult OPTIMISM. Soarele iti energizeaza corpul si iti indeparteaza stresul si fricile. Piatra soarelui aduce noroc, iar daca ai bucurie si pofta de viata, vei atrage situatii care sa-ti aduca bucurie si pofta de viata. Petrece mai mult timp la soare.

Obsidian mahon

Daca ai ales aceasta piatra inseamna ca nevoia ta din acest moment este sa renunti la NEGATIVISM. E posibila o revelatie care sa te aduca cu picioarele pe pamant, sa realizezi ca este lume mai putin norocoasa decat tine, dar decid sa nu arate si sa mearga inainte cu demnitate. Esti ceea ce simti. Cum ti se pare viata ta? Trista, nedreapta? Aceste emotii iti otravesc sufletul si iti blocheaza energia creatoare. Elibereaza-te de negativitate.

Howlit

Daca ai ales aceasta piatra inseamna ca nevoia ta din acest moment este TREZIREA. Primesti mesaje spirituale sub forma de vise, ganduri, numere repetitive. Esti ghidat intuitiv spre o anume directie, asculta-ti sufletul, fara sa te gandesti prea mult. Daca nu poti dormi prin pricina grijilor pe care ti le faci, mesajul transmis prin alegerea acestei pietre este ca nu esti singur. Ai alaturi de tine ghizii tai spirituali carora nu trebuie decat sa le ceri ajutorul.

Jasp Dalmatian

Daca ai ales aceasta piatra inseamna ca ei nevoie de mai multa JOACA. Poate ca iei viata prea in serios, poate ca te simti ingrijorat, deziluzionat, cinic. Aceasta piatra iti transmite mesajul ca ai nevoie de umor, de distractie. Rasul te ajuta sa detensionezi situatia.

