„Am prezentat primul caz de jurnalist ucis in 1989 - Danny Huwé, care a fost atras într-o cursă, la comandamentul grănicerilor. A fost împușcat din ordinul comandantului. Am venit cu un alt jurnalist, povestea tristă a unui jurnalist englez. A venit la București, in timpul revoluției, a avut șansa să stea mai multe zile ,a stat, a filmat până pe 28 decembrie. Și prima cursă care s-a ridicat de pe Otopeni... Eu spun că nu e prima, procurorii spun, prima a plecat cu fata lui Pacepa și a altcuiva în 22 decembrie. Prima cursă oficială care a plecat spre Iugoslavia pentru a aduce sânge și medicamente pentru răniții revoluției l-au luat pe acest ziarist în avion.

Vorbim de jurnalistul Ian Perry. S-a făcut verificarea la avion, toată lumea a semnat ca sunt corespunzători toți parametrii, s-a dat ok-ul de decolare și a plecat pe direcția Bucuresti-Vișina, localitatea în care a căzut e zona comunei Vișina (jud. Dâmbovița), și Târgu Jiu-Belgrad, ăsta era traseul.

Din păcate, după ce a decolat, la o distanță scurtă de timp... (a fost doborât, n.r.). În avionul AN 24. se aflau pilotul, copilotul, stewarzii.

Expertiza tehnică s-a făcut, există poze de la locul accidentului, din pădure , era iarnă, 28 decembrie 1989”, a afirmat Teodor Mărieș, duminică seară, într-o emisiune la B1TV.

(Fotografie cu resturile epavei, Vișina, din dosarul expertizei - Teodor Mărieș)

Întrebat de Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, de ce se crede că a fost un atentat, Teodor Mărieș a venit cu mai multe detalii ce apar în expertiza tehnică de la dosarul accidentului din 28 decembrie 1989, în care Ian Perry a murit.

Pe 28 decembrie 1989, la ora 11 și 6 minute, aeronava Antonov AN - 24, cu 6 membri ai echipajului, plus jurnalistul Ian Henry Perry a decolat din Otopeni, spre Belgrad.

„Ruperea lonjeronului nu a avut loc datorita oboselii materialului, spune concluzia expertizei tehnice. Ruperea lonjeronului posterior a avut loc într-un interval foarte scurt de timp. Adică o lovitură. O rachetă.

Avionul a fost prăbușit. Un metru și jumătate aproximativ (din epava avionului, n.r.) nu s-a găsit în pădure, a fost pur și simplu topit, pulverizat. Tot ce arăt este din dosar (fotografii de la expertiză, n.r.). Avaria din zona stabilizatorului a fost produsă de un corp solid tras cu viteza supersonică și nu a explodat din alte mijloace acest avion. (...) Numitul (Ian Perry, n.r.) se afla în avion ca pasager, la 28 decembrie 1989.

Nu avem niciun dubiu că el a urcat cu casete, bagaje aparate de înregistrare în acest avion, spun martorii.

Declar cu toată sinceritatea că în 28 decembrie 1989 nu s-a executat tragere în zona comunei noastre, a spus un milițian, care spune că a fost sunat . S-a dus cu o mașină, dar spune cu certitudine că nu s-a tras în zonă, ca un cancan... (...)

Deja începe manevra în dosar. Procurorul de caz nu îl are și pe al optulea pasager, pe Ian Perry. Din 1991 începe manevra. În 90 a început expertiza”, a atras atenția T. Mărieș.

În raportul prezentat de Mărieș se arată că „părăsirea traiectoriei normale de zbor până la impactul cu solul a fost consecința afectării stării ampenajului orizontal stâng din cauze care nu aparțin avionului, și acestea ies din limitele de posibilitate ale aeronavei sau ale echipajului, deci nu avionul, nu echipajul au provocat cauzele accidentului”.

„Numai că, prin probe din dosarul ulterior, procurorii vin și infirmă că a fost lovit. Același lucru îl spune și inspectorul-șef: catastrofa avionului AN 24 - imposibilitatea acționării de echipaj a comenzii de zbor pentru controlul traiectoriei de zbor, încă o concluzie că nu sunt de vină ei.

Tatăl jurnalistului, fost pilot, acuză că ori s-a tras cu o rachetă, ori că din elicopterul care a venit repede în zonă, din el, s-ar fi tras cu o rachetă.

Dosarul se închide până în 1995, se redeschide în 2004, la solicitarea Asociației 21 Decembrie. Procurorul Voinea cere redeschiderea, nu a avut niciodată acest dosar. (...) Concluzia a fost că vinovați sunt cei care au condus avionul.

S-a redeschis dosarul, familiile au fost foarte mulțumite de rezoluția dată și în cazul jurnalistului se dispune și o anchetă prin audierea comisiei rogatorii internaționale între București și Londra”, a mai explicat Teodor Mărieș.

În continuare, președintele Asociației 21 Decembrie 1989 a vorbit despre mușamalizarea dosarului. Dosarul „Vișina” a ajuns la Parchetul Militar, unde s-ar fi încercat ascunderea cauzelor reale ale prăbușirii. Prima soluție a fost neînceperea urmăririi penale. În 2006, Parchetul Militar a anunțat familiile victimelor că avionul fusese închiriat de jurnalistul Perry.

Conform procurorului militar Dan Voinea, care s-a ocupat un timp de dosar, cursa transporta filmări realizate de jurnaliștii străini prezenți la București și a fost doborâtă de un proiectil lansat din unitatea militară Boteni. Bucăți din aeronavă au fost împrăștiate pe câmpul unde s-a prăbușit.

„Din punctul meu de vedere, care e cauza căderii avionului, de ce au fost uciși acești oameni... Două persoane nu putea fi străine de accident: Victor Stănculescu, Nicolae Militaru, și Ioan Rus , șeful aviației la acel moment, nu puteau decola și trage fără ordinul lor. Tot ce venea pe cer, dinspre ruși, spun unii, neidentificabil sau că s-a ridicat de la sol, adică aviația noastră, este clar că cei trei cunoșteau situația. (...)

În martie sau aprilie 1990 a venit un copil din sat pe nume Ion care mi-a spus că a găsit un film în padure, erau bucăți din casetele pe care le-a avut Ian Perry asupra lui”.

Potrivit probelor de la dosar, arătate de T. Mărieș, apar fotografii cu mai multe cadavre ale unor persoane printre cadrele de pe filmul sau filmele jurnalistului britanic, ucise după 22 decembrie 1989.

„Concluzia a fost că avionul în care se afla ziaristul Ian Perry a fost doborât pentru că avea dovezi compromițătoare pentru puterea instalată la București după 22 decembrie 1989”, a punctat Teodor Mărieș.

În memoria jurnalistului britanic a fost ridicat un monument la Vișina. Monumentul inaugurat pe 28 decembrie 2021 a fost donat de Asociația 21 Decembrie 1989 și este dedicat celor care și-au pierdut viața în incidentul aviatic produs în pădurea Mălinoasa.