"Deşi am depus eforturi enorme în ultimele zile pentru a descuraja un război total în regiunea noastră, afirm în mod clar că nu avem linii roşii în apărarea poporului şi a intereselor noastre", a declarat Araqchi într-o postare pe X după aterizarea la Bagdad ca parte a turneului său în ţările arabe din zonă.



În mesajul său, şeful diplomaţiei iraniene a declarat că "Statele Unite au furnizat Israelului o cantitate record de arme" într-un moment în care statul israelian îşi intensifică campania de bombardamente şi invazia terestră în Liban, în timp ce continuă să lovească Fâşia Gaza devastată de război.



Washingtonul a destinat un ajutor militar record de cel puţin 17,9 miliarde de dolari Israelului de la începutul războiului în Fâşia Gaza, cea mai mare sumă alocată de SUA de când şi-a început programul de asistenţă militară pentru Israel în 1959, potrivit unui raport al Centrului de investigaţii neafiliat de la Brown University în cadrul proiectului \"Costs of War\".



"Acum (SUA) pun în pericol şi vieţile trupelor lor prin desfăşurarea acestora pentru a opera sisteme de rachete americane în Israel", a adăugat ministrul iranian în postarea sa. Anterior, media israeliene au relatat că SUA ar intenţiona să desfăşoare baterii de apărare antiaeriană THAAD pe teritoriul Israelului pentru a-i întări capacitatea de ripostă la eventuale atacuri din partea Iranului, iar aceste sisteme vor fi operate de militari americani.



Şeful diplomaţiei iraniene a sosit duminica aceasta la Bagdad pentru a continua "consultările cu ţările musulmane privind situaţia critică" din Orientul Mijlociu "ca urmare a atacurilor şi agresiunii genocide a regimului israelian în Gaza şi în Liban", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Republicii islamice, Esmaeil Baghaei.



Acest turneu - în cadrul căruia a vizitat Libanul şi chiar Arabia Saudită - cel mai mare rival al Iranului în lumea islamică- intervine într-un moment în care Orientul Mijlociu - şi în special Teheranul - se aşteaptă la o ripostă din partea Israelului la atacul iranian cu zeci de rachete balistice de la 1 octombrie.



Iranul a efectuat acest atac ca răspuns la intrarea trupelor israeliene în sudul Libanului şi la uciderea aliaţilor săi, inclusiv liderul biroului politic Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran, şi a şefului grupării şiite libaneze Hezbollah, Hasan Nasrallah, la Beirut.



Potrivit canalului de televiziune american NBC News, administraţia de la Washington apreciază că Israelul ar fi decis să-şi limiteze represaliile la tiruri împotriva unor ţinte militare şi a infrastructurii energetice.



Siturile nucleare nu ar fi vizate pentru moment de planul israelian de ripostă, a relatat NBC, citând oficiali americani care au vorbit sub rezerva anonimatului.