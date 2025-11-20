Potrivit celor mai recente date furnizate de Oil Bulletin al Comisiei Europene și informațiilor din statele non-UE (Serbia și Republica Moldova), România se plasează, în medie, pe a doua poziție în clasamentul celor mai scumpe piețe de carburanți (benzină și motorină), situându-se la un nivel similar cu Ungaria, dar fiind depășită doar de Serbia.

Carburant România (euro) Serbia (euro) Bulgaria (euro) R. Moldova (euro) Benzină $1,485$ $1,554$ $1,219$ $1,197$ Motorină $1,571$ $1,690$ $1,238$ $1,081$

Politica fiscală, „motorul” gripat

Marea diferență de prețuri la nivel regional nu este generată de costul petrolului brut, ci de regimurile fiscale diverse și de statutul țărilor față de Uniunea Europeană.

În România, taxele, TVA-ul și accizele reprezintă între 50% și 60% din prețul final plătit la pompă. Nivelul accizelor la motorină este printre cele mai ridicate din regiune, depășind cu mult minimul european. Cele două valuri de majorări fiscale din 2025 au consolidat acest trend, ducând la situația frecventă în care motorina este mai scumpă decât benzina și generând o pierdere accelerată de competitivitate pentru transportatorii români, care recurg tot mai des la alimentarea în țările vecine.

Bulgaria, cei mai ieftini carburanți din regiune

Bulgaria, fiind membră UE, este considerată cea mai ieftină piață la carburanți din Uniune. Explicația constă în aplicarea strictă a nivelului minim de accize permis de legislația comunitară, creând un decalaj masiv față de România (de exemplu, o diferență de 0,33 EUR la motorină).

Republica Moldova, ca stat non-UE, beneficiază de un regim fiscal complet diferit, fără obligația de a respecta minimele de accize impuse statelor membre. Ca urmare, are cele mai mici prețuri la benzină și, mai ales, la motorină din toată comparația.

Serbia, cea mai scumpă piață, își explică prețurile prin politica proprie de taxare ridicată, dar și prin necesitatea de a importa întregul necesar de țiței și prin problemele structurale legate de singura rafinărie, aflată sub sancțiunile impuse acționarului rus (Lukoil).

Impactul asupra industriei transporturilor rutiere

Deși prețurile mari ne plasează pe locul doi, nu se poate afirma, deocamdată, că suntem eliminați complet de pe rutele internaționale de transport. Pe de o parte, Moldova nu este o rută importantă, iar pe de altă parte, Serbia începe să se confrunte cu probleme de aprovizionare din cauza sancțiunilor.

Cea mai importantă rută rutieră din zonă rămâne cea care pleacă din Turcia, trece prin Bulgaria și Serbia și se îndreaptă spre Vest. Totuși, există și opțiunea care trece pe la bulgari, intră în România și apoi se continuă spre Ungaria și Vest, ceea ce menține piața românească, cel puțin temporar, în joc.