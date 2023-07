Bataia a avut loc marti, in jurul orei 18.00, in supermarketul de pe strada Bratarii. O femeie, cadru medical, martor la acest incident, a declarat pentru aktual24.ro ca nimeni de la paza nu a intervenit. „A fost nevoie ca eu sa ma bag intre ei, am reusit sa ii opresc”, a relatat femeia.

„Un tata, un domn in varsta, si fiul lui au fost batuti. Domnul in varsta astepta la rand la case, iar cei patru s-au bagat in fata. Domnul le-a spus sa stea la rand, insa cei patru au inceput sa il injure si sa il ameninte. Cand a terminat de platit, domnul le-a spus ‘nu va e rusine, am o varsta’. Golanii au tabarat pe el si l-au batut intr-un mare hal. L-au desfigurat, i-au dat cu o sticla in cap, era plin de sange.

A fost nevoie ca eu sa ma bag intre ei, am reusit sa ii opresc. Nimeni de la paza nu a intervenit, cum e posibil asa ceva? In magazin erau oameni cu copii”, a relatat femeia pentru aktual24.ro.

ATENȚIE, IMAGINILE ȘOCANTE SUNT NEBLURATE ȘI VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL:

Bataie in Lidl Titan, niciunul dintre oamenii de ordine nu a intervenit pic.twitter.com/k1TnNkWKda — aktual24.ro (@ak24ro) July 20, 2023

Femeia a mentionat ca politistii au ajuns dupa zece minute, insa agresorii deja disparusera.