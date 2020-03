Tăriceanu, la Realitatea PLUS: ”Autoritățile să nu profite pentru a da tunuri comerciale”

"Măsura decretării stării de urgenţă trebuia luată deja cu ceva timp în urmă având în vedere evoluţia răspândirii epidemiei în alte ţări şi, practic, experienţele pe care le-au parcurs deja celelalte ţări, din care trebuia să tragem nişte învăţăminte", a declarat liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, la Realitatea PLUS.

"Sunt 3 paliere pe care trebuie analizate instituirea stării de urgență.

Primul este cel legat de limitarea drepturilor si libertatilor individuale prevazute in Constitutie si aici trebuie sa fim foarte atenti pentru ca masurile trebuie sa fie strict proportionale cu gravitatea situatiei pentru a nu restrange excesiv aceste drepturi si libertati. De altfel, decretul va fi trimis Parlamentului, care are obligatia constitutionala ca in termen de 5 zile sa il aprobe sau eventual sa il respinga. Cred ca aici trebuie sa fim extrem de atenti pentru a nu avea loc excese.