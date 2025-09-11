Ambasada României la Paris a confirmat informația, subliniind că inițiativa vizează elevii care frecventează școli cu comunități românești. Programul va începe la Collège Aimé et Eugenie Cotton din Blanc-Mesnil, departamentul Seine-Saint-Denis, unde învață mai mulți copii vorbitori de română.

Detalii despre implementarea proiectului

„O veste foarte bunā la început de nou an școlar. Program pilot de învățare a limbii române în sistemul public francez. Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar. Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limbă română”, a transmis Ambasada României în Franța, pe Facebook.

Obiectivele programului pilot

Programul se va desfășura pe mai mulți ani și urmărește „creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a”. Inițiativa vizează consolidarea competențelor lingvistice și promovarea limbii române într-un mediu internațional.

Sprijinul comunității și al autorităților

„Mulțumim tuturor celor implicați în reușita acestui proiect! Mulțumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugenie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local”, a adăugat Ambasada României. Programul beneficiază de suportul autorităților locale și centrale, precum și de implicarea activă a profesorilor și părinților.

