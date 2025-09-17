Aceste spații erau văzute de mulți drept o alternativă accesibilă la concertele costisitoare și o dovadă a schimbării aduse de politica de liberalizare lansată de prințul moștenitor Mohammed bin Salman. Însă în ultimele săptămâni, autoritățile din Riad și Jeddah au pus lacătul pe cel puțin douăzeci de asemenea localuri, invocând „încălcări grave” ale regulilor de igienă și sănătate publică.

Val de nemulțumiri din partea conservatorilor

Închiderea nu a fost o surpriză pentru cei care privesc cu suspiciune aceste spații. Mulți conservatori le consideră locuri obscure, unde ar exista riscul consumului de alcool de contrabandă sau droguri.

De la interdicții la libertăți neașteptate

Ceea ce se întâmplă astăzi contrastează radical cu realitatea de acum un deceniu. Atunci, poliția religioasă controla cu strictețe respectarea normelor islamice, interzicând amestecul între sexe, cinematografele și alte forme de divertisment. Chiar și cafenelele cu narghilea erau mutate la marginea orașelor, pentru a nu atrage tineri dornici de socializare.

Totul s-a schimbat după 2016, când Mohammed bin Salman a redus puterile poliției religioase. Regatul a început să permită concerte, competiții sportive și chiar festivaluri de muzică electronică, deschizând drumul către o industrie a divertismentului în continuă expansiune.

Mega tranzacția cu terenuri a anului. Un cunoscut influencer a cumpărat peste 110 hectare și vrea să facă o stațiune acolo

Riad Boulevard și explozia locurilor de distracție

Un simbol al acestei transformări este Riyadh Boulevard, complex plin de restaurante, săli de spectacole și atracții diverse, care a inspirat apariția multor alte localuri.

Lounges-urile au atras rapid clienți. Intrarea costă, în general, 80 de riali saudiți (aproximativ 21 de dolari), sumă ce include o narghilea și o băutură răcoritoare. Doar bărbații plătesc, în timp ce femeile și cuplurile intră gratuit. În unele cazuri, familiile și-au adus chiar și copiii, scrie Financial Times.

Alte spații au mers mai departe, imitând atmosfera cluburilor occidentale. În cartierul diplomatic al capitalei, un local s-a autointitulat „primul nightclub din Riad”.

Încercarea guvernului de a calma spiritele

Pentru autorități, dilema este vizibilă. Pe de o parte, liberalizarea aduce beneficii economice. Pe de altă parte, apar reacții negative din partea celor care văd în aceste schimbări o amenințare la adresa normelor tradiționale.

Ministerul de Interne a creat chiar și o unitate care monitorizează „actele imorale”, responsabilă de arestarea a zeci de persoane pentru prostituție și cerșetorie. Mulți interpretează acest pas ca pe o reînviere mascată a poliției religioase.

Când ai dreptul la comanda gratuită în restaurante, baruri și fast-food-uri. ANAF a lansat o campanie de informare