Ce au transmis oamenii legii în acest caz?

Potrivit anchetatorilor, tânăra ar fi furat mai multe telefoane mobile din mall-uri, fiind ajutată de două prietene care distrăgeau atenția angajaților. Ea reușea să dezactiveze rapid sistemele de alarmă și să părăsească magazinul cu bunurile sustrase. Într-unul dintre incidente, profitând de neatenția unei cliente, i-ar fi luat și telefonul personal. O parte dintre dispozitivele furate au fost ulterior amanetate.

Fata era deja cunoscută autorităților pentru furturi anterioare din centre comerciale, vizând haine, încălțăminte și produse alimentare. În urma procesului, instanța a decis condamnarea sa la 1 an și 6 luni de închisoare cu executare, iar complicele ei a primit 8 luni cu suspendare.

Hotărârea judecătorească include și interdicția de a intra în mall-uri timp de trei ani. Agenții de securitate ai centrelor comerciale vor primi informațiile necesare pentru identificarea tinerei și, în cazul în care aceasta va încălca interdicția, vor fi obligați să anunțe Poliția, care poate deschide un nou dosar penal.

În prezent, tânăra se află în arest la domiciliu și a contestat decizia instanței, urmând să se stabilească verdictul final.