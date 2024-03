Victima se afla la serviciu, la o cafenea din zonă, moment în care a apărut un alt tânăr, pe care îl cunoștea din liceu. Agresorul a început să țipe, l-a luat la bătaie pe acesta, iar apoi l-a înjunghiat.

Martorii au sunat de urgență la 112, iar un echipaj de poliție, dar și o ambulanță s-au deplasat la locul incidentului. Victima a fost transportată la spital, iar făptașul a fost prins de oamenii legii.

”In această seara (miercuri seara - n.r.), in jurul orelor 19,00, echipajul de politisti locali (...) din cadrul Biroului Circulație, in timp ce acestia se aflau pe B-dul Regele Mihai (B-dul Bucuresti) in zona imobilului cu nr.4, (...),au auzit tipete in zona imobilului nr.6 in fata Covrigariei,,GIGI”, unde se aflau mai multe persoane.

Politisti locali s-au depasat urgent la fata locului unde se aflau cca 6-8 persoane, care le-au relatat politistilor locali faptul că un tanar de 23 de ani a fost injunghiat de catre alt tanar de aceiasi vârstă care se indrepta spre semafor.

Atunci politistul local P.V. a alergat la victima și ia acordat primul ajutor solicitand celor prezenti să apeleze serviciul unic de urgenta 112 si să solicite să vină ambulanta, în timp ce celalalt politist local C.L. s-a deplasat catre semafor pentru al identifica pe agresor.

In momentul urmator un tanar de 23 de an s-a deplasat catre politistul local si a afirmat: "Eu l-am injunghiat pentru că viola femei".

Politistii locali l-au imobilizat si l-au incatusat, iar după ce i-au facut un control corporal, l-au introdus in autospeciala in așteptarea echipajelor de politie de la Politia Municipiului Baia Mare. Intre timp, la fata locului a sosit salvarea si victima a fost transportata la spital. Politistii locali l-au predat pe agresor echipajelor de politisti din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare, in vederea continuarii cercetărilor. Se pare ca victima si agresorul se cunosteau si au fost colegi la Liceul Sanitar”, se arata intr-un comunicat al Poliției Locale Baia Mare.

O anchetă a fost deschisă în acest caz pentru a stabili de la ce a pornit totul.