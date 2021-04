În numeroase oraşe din Rusia au avut loc miercuri mitinguri de solidaritate cu Aleksei Navalnîi, scrie Mediafax. Conform organizaţiei civice OVD-Info, peste 300 de protestatari au fost reţinuţi, în principal în oraşele Kemerevo, Barnaul, Ufa, Novokuzneţk, Moscova şi Sankt-Petersburg.

O purtătoare de cuvânt a lui Navalnîi, Kira Iarmis, a fost arestată în față imobilului în care locuiește, a anunțat pe Twitter o avocată, Veronika Poliakova, într-un mesaj postat pe contul lui Iarmis.

Autorităţile ruse au decis, luni, transferarea într-un spital-penitenciar a disidentului Aleksei Navalnîi, aflat în greva foamei în închisoare de trei săptămâni. Opozantul protestează în acest fel din 31 martie, iar avocaţii săi susţin că riscă să ajungă la grave probleme cardiace şi renale, care ar putea provoca decesul.

#Russia: #Navalny rally in Yekaterinburg, where reports say 5,000 people have turned out to today’s protest. They’re chanting “We’re the power here!” pic.twitter.com/FmQOzkta4R