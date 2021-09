"Poziția USR este foarte clară și fermă și a fost comunicată aseară. Premierul Citu a pierdut susținerea USR PLUS pentru a conduce aceste Guvern. Cerem Coaliției o întâlnire în cursul zilei de astăzi, înțelegem că mâine vom avea o ședința. Premierul trebuie să facă un pas în spate, și-a dovedit limitele, cerem PNL o nouă propunere de premier. Vrem să continuăm cu această structura ministerială. Nu se pune problema să facem schimb de ministere, să facem tot felul de trocuri. Avem o structura a guvernului, a coaliției, așa va rămâne. Am discutat cu toate partidele politice, USR PLUS are 80 de semnături și 80 de parlamentari. Am discutat cu cei de la AUR pentru a vedea dacă avem o varianta de a strânge semnăturile. Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moțiune de cenzură, rămâne să discutăm despre text. Aș vrea să nu ajungem aici, asta depinde de maturitatea politică a lui Florin Citu. Sper să continuăm cu un nou premier PNL, să continuăm cu un ritm accelerat", a declarat Motreanu.