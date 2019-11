Surse: Realitatea Plus, singura televiziune de știri neinvitată la dezbaterea lui Iohannis

2019-11-20 19:02:46 ADRIAN SIBIU

Nu inteleg de ce va mirati ca n-ati fosti invitati ?.Sa nu dati vina pe Rares ca nu are legatura cu invitatiile ( sau daca are este mai evident ce va voi spune in continuare ) Sa o lamurim de la inceput sint din Sibiu si am 65 de ani. din 1980 pina azi, nu am fost angajat la stat (pina in 1989 am fost liberprofesionist artist mi-am platit toate obligatiile catre stat de asta primesc pensie de la UCIMR. iar dupa revolutie am fost patron unic asociat in ind. alimentara (prod. Lactate, si turism - alimentatie publica,pensiuni- restaurante in Sibiu toate proprietate privata construite noi nu chirii sau cumparate de la stat. etc ) asta este altceva si cred ca-mi da dreptul sa-mi exprim o parere personala . IOHANIS impreuna cu cel putin 2/3 din fostul public fidel al Realitatii TV . nu cu Realitatea Plus care s-a transformat de la vizita lui Cristoiu la Belgrad la GHITA sub pretextul unui interviu despre Cheovesi de fapt fiind deschiderea drumului pentru Guse si Andronic catre Ghita. in vederea ( lucru intimplat) formarii unui grup mediatic impotriva lui IOHANIS si al democratiei occidentale ( nu cea orientata catre Putin) in favoarea lui Dragnea.Ghinion, nici in cele mai urite vise nu credeau ca vor fi fotografiati in Belgrad la hotel dar planul a fost pus in functiune foarte repede ( aparitii ale lui Guse la RTV, aparitiile tot mai dese la Realitatea lui Cristoiu, Chiriac si multi altii din trupa Antena 3. Mai lipsea Badea , Gidea si totul era perfect .Concomitent a aparur mazilirea invitatilor lui Rares, Cartianu, Oreste si Oana interzisi penepusa masa totul culminind cu darea afara a lui Rares Bogdan.( nu e valabula scuza ca a plecat lui) care de fapt a fost interzis de GUSA la Realitatea definitiv. A urmat apoi inevitabil aducerea in prim plan a tuturor prezentatorilor simpatizanti PSD (SAU impusa chestia asta de catre Pastia si Ghita) ex Costi Rogozanu, Hoandra toti de la stiri (cu exceptia doamnet care face emisiunea de amiaza de la parlament. imi pare rau imi scapa numele acum) plus invitatii ca CUREANU. BICHIR, si tuata trupa de PSD-isti a lui Hoandra precum si juratii din emisiunile lui Guse. TOTI v-ati transformat in simpatizanti si promotori sirguinciosi ai PSD-ului lui Dancila si o parte a lui PUTIN. AR mai fi multe de spus dar acum va aratam de ce cred ca IOHANIS care nu iubeste TRADATORII si lingusitorii, nu va invitat, pentru ca nu o MERITATI. si asa v-ati batut joc de aproape toti simpatizantii Realitatii care au migrat catre DIGI si MINASTIRE de la B1 ( in nici un caz MATEI) uitati-va numai la retingul de zilele acestea, voi care pe vremea lui Rares erati pe locul 1 acum sinteti pe 4. cu perspectivele comune ale PSD. In final D-na RIFAI nu mai dati vina pe altii purtati convorbiri consistente cu Cristoiu ( cel mai mare deontolog dupa Guse si Pieleanu ) Curind va vor parasi si Diaconescu si 2-3 care au mai ramas din vechea garda. SUCCES MARE ( in loc sa va dati loviti mai bine intrebati-va de ce a-ti ajuns aici)