Val de îmbolnăviri în școli: sute de absențe în fiecare zi

Unul dintre cele mai afectate sectoare este cel educațional. În sudul Țării Galilor, școala St Martin’s din Caerphilly a fost nevoită să își suspende activitatea după ce peste 250 de elevi și angajați au prezentat simptome grave asemănătoare gripei. Conducerea a anunțat trecerea temporară la cursuri online și dezinfectarea completă a unității.

Situații asemănătoare au apărut și în Anglia și Scoția. În Leeds, o școală primară a renunțat până și la tradiționalele momente de cântat la adunările școlare, după ce o parte considerabilă a elevilor s-a îmbolnăvit. Directoarea a declarat că nu a mai văzut un sezon atât de dificil în întreaga sa carieră.

În Irlanda de Nord, autoritățile au semnalat o situație „asemănătoare cu vremurile Covid”, după ce într-o singură zi au lipsit 170 de copii, iar unii dintre ei au necesitat îngrijiri medicale.

NHS, sub presiune: internări triple în spitalele londoneze

Sistemul de sănătate publică britanic resimte acut consecințele acestui val. Numărul pacienților internați în spitalele din Londra este de trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Unele unități medicale au reinstalat obligativitatea purtării măștii, în timp ce Trustul spitalelor din North Midlands a declarat „incident critic”, încurajând populația să se prezinte la Urgențe doar în cazuri extreme.

În Scoția, vizitele în spitale au fost suspendate temporar, în contextul creșterii accelerate a infecțiilor respiratorii.

Experții avertizează: tulpina H3N2 este neobișnuit de agresivă

Specialiștii în sănătate publică trag un semnal de alarmă. Profesorul Nicola Lewis, director al World Influenza Centre, afirmă că dinamica actualului virus este „neobișnuită și mult mai intensă” decât în anii precedenți.

„H3 este un virus recunoscut pentru severitatea lui și pentru impactul major asupra populației”, a explicat expertul, subliniind rolul copiilor în transmiterea accelerată a gripei.

Profesorul Simon Clarke, de la University of Reading, spune că recomandarea privind masca rămâne o măsură logică de protecție, deși cei afectați sever de gripă de obicei nu sunt în stare să iasă din casă. El atrage însă atenția asupra lipsei de personal didactic: îmbolnăvirea profesorilor poate bloca funcționarea școlilor mai mult decât absența elevilor.

Focare și în afara sistemului educațional: norovirus pe un vas de croazieră

Problemele de sănătate nu se limitează la gripa H3N2. Aproximativ 100 de pasageri și membri ai echipajului unui vas de croazieră aflat într-o călătorie de 133 de zile s-au îmbolnăvit de norovirus, după escale în mai multe orașe americane. Cei afectați au fost izolați, iar autoritățile sanitare din SUA monitorizează situația.

Temeri pentru următoarele luni: sezonul ar putea fi cel mai grav din istorie

Oficialii NHS avertizează că Regatul Unit este abia la începutul valului. Sir Jim Mackey, director în NHS England, consideră că țara ar putea trece prin „cel mai dificil sezon gripal înregistrat vreodată”. Estimările indică faptul că între 5.000 și 8.000 de paturi ar putea fi ocupate în Londra de pacienți infectați cu virusul gripal — cifre care ar depăși recordurile anilor precedenți.

Autoritățile insistă: vaccinarea și izolarea rămân cele mai eficiente arme

Recomandările oficiale includ purtarea măștii în spațiile aglomerate, izolarea persoanelor simptomatice și imunizarea prin vaccinul antigripal. Specialiștii reamintesc că protecția oferită de vaccinul administrat anul trecut nu mai este valabilă.

„Vaccinarea anuală este esențială, mai ales pentru cei care pot beneficia de ea gratuit”, spune profesorul Clarke.