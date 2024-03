Supa de usturoi ar putea fi o alternativa potrivita pentru persoanele care vor sa evite antibioticele. Supa de usturoi poate fi pana la de 100 de ori mai eficienta decat antibioticele, sugereaza un studiu realizat de Universitatea din Washington.

Usturoiul poate fi folosit pentru tratarea racelii, a gripei, dar si a altor infectii, fiind in multe cazuri mai puternic decat un tratament cu antibiotice. Asta pentru ca rezistenta la antibiotice a crescut considerabil in ultimii ani. Din cauza administrarii excesive, multe persoane sunt rezistente la antibiotice, iar pastilele nu mai au efectul scontat. In acest context, universitatea americana a fost interesata sa vada ce alimente ar putea inlocui antibioticele. Studiul sugereaza ca cel mai potrivit ar fi usturoiul, datorita calitatilor sale antibacteriere si antivirale.

De altfel, usturoiul este utilizat de secole în numeroase culturi datorită proprietăților sale antibacteriene, antivirale și antiinflamatorii. Printre cele mai populare remedii pe bază de usturoi se numără supa de usturoi, care s-a dovedit a fi o alternativă potrivită pentru persoanele care doresc să evite antibioticele.

Supa de usturoi are o istorie bogată și este folosită în tradiția populară ca un remediu eficient împotriva răcelilor, gripei și infecțiilor. Usturoiul conține alicină, un compus cu puternice efecte antibacteriene și antivirale, care ajută la combaterea agenților patogeni și la întărirea sistemului imunitar. Proprietățile sale antiinflamatorii contribuie la reducerea inflamațiilor din organism, iar conținutul bogat de antioxidanți îmbunătățește capacitatea organismului de a lupta împotriva bolilor și a infecțiilor.

Ce se întâmplă în organismul tău dacă dormi mai puțin de 7 ore pe noapte

Un alt beneficiu al supei de usturoi este faptul că poate fi pregătită ușor, cu ingrediente accesibile și economice. Rețeta clasică de supă de usturoi presupune fierberea căţeilor de usturoi în apă sau supă de legume, împreună cu alte ingrediente precum ceapă, morcov sau cartofi, și condimente precum cimbru sau pătrunjel. O astfel de supă este delicioasă, sățioasă, și mai important, benefică pentru sănătate.

Iată rețeta clasică de supă de usturoi:

6 capatani de usturoi

2 cepe albe

1 morcov

1 pastarnac

1 telina

6 cartofi potriviti

6 ramurele de cimbru proaspat

4 linguri de ulei de masline

sare si piper. Ingrediente:

Instructiuni de preparare:

Curatam legumele, le spalam si le taiem marunt. Jumatate din cantitatea de usturoi o punem impreuna cu legumele la fiert in apa cu putin sare. Apoi, le fierbem la foc mediu vreme de 20 de minute. Pasul următor este să adaugam usturoiul ramas si cateva ramurele de cimbru si mai lasam oala la fiert 5 minute.

Pasam ingredientele si adaugam 1 lingura de ulei, sare si piper dupa gust. Le mai amestecam in blender 1 minut. Supa de usturoi se serveste cu crutoane. Pentru obtinerea crutoanelor – ungem feliile de paine cu ulei de masline, usturoi pisat si cimbru si le dam la cuptor (180 grade C) pentru 5 minute.

Cum scapi de durerea de dinţi, în doar 5 minute, cu un leac 100% natural. Soluția la îndemână care te scoate din bucluc până ajungi la dentist