VIDEO Sudul Spaniei, ZGUDUIT de 42 de cutremure. Oamenii din Granada, obligați să doarmă sub cerul liber

Nu mai puțin de 42 de cutremure s-au produs din seara de marți, de la ora 21.00, ora locală, până în dimineața de miercuri, la ora 6.00, ora locală. Din fericire nu au depășit magnitudinea 5 pe scara Richter, oscilând între 1,5 și 4,3.

Granada province continues to be hit by a swarm of minor earthquakes. Image below is in portrait so will need a click. Far right column shows location & GR refers to Granada province. pic.twitter.com/mR2NHGtydg