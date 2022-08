Statele Unite fac apel la cetățenii americani care se mai află în Ucraina să părăsească de urgență teritoriul acesteia, mai ales că Rusia ar pregăti noi atacuri asupra civililor și infrastructurii în următoarele zile, potrivit CNN.

„Ambasada SUA îi îndeamnă pe cetățenii americani să părăsească Ucraina acum, folosind opțiunile de transport terestre disponibile și din mediul privat, dacă acestea pot fi folosite în siguranță”, arată o alertă de securitate de pe site-ul ambasadei, citată de CNN.

„Situația de securitate în toată Ucraina este extrem de volatilă și condițiile se pot deteriora fără avertisment”, mai transmite Ambasada SUA.

Reluarea avertizării de către SUA cu noi atacuri rusești, inclusiv bombardamente cu rachete, după 6 luni de război în Ucraina vine în contextul zilelor importante pe care le marchează în aceste zile: Ziua Drapelului , 23 august, și Ziua Independenței, pe 24 august. Și președintele Zelenski a lansat avertismente similare.

În ultima săptămână, SUA l-au convocat pe ambasadorul rus la Washington - Anatoly Antonov, la o întâlnire, astfel încât Statele Unite să avertizeze Rusia împotriva oricărei escalade a războiului pe care l-a pornit împotriva Ucrainei, potrivit CNN.

De asemenea, SUA au cerut Rusiei să „înceteze toate operațiunile militare la sau în apropierea instalațiilor nucleare ale Ucrainei și să restituie Ucrainei controlul total asupra centralei nucleare Zaporojie. Kievul și Moscova invocă securitatea în zonă și se acuză reciproc în urma acțiunilor militare la și în jurul centralei, cel mai mare complex nuclear din Europa.

În același timp, imaginile din satelit de la Maxar Technologies ale centralei nucleare Zaporojie demontează afirmațiile lui Vladimir Putin care declara în urmă cu câteva zile că armata ucraineană lansează atacuri militare repetate asupra centralei nucleare. Potrivit imaginilor, „nu sunt semne de bombardări sistemice” recente sau de distrugeri provocate în sau în jurul centralei nucleare.

New #satellite images collected this morning, August 19, 2022, at 11:33 AM local time, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant facility in Enerhodar, #Ukraine. No significant signs of recent shelling or damage is seen in or around the nuclear plant. pic.twitter.com/i9KV9jdwMq