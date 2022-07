Protestatarii au luat cu asalt biroul prim-ministrului din Sri Lanka, în timp ce poliția folosește gaze lacrimogene asupra mulțimii.

Președintele Gotabaya Rajapaksa a fugit din țară, după ce protestatarii i-au cerut luni de zile demisia. El a declarat că va demisiona miercuri.

În ultimele zile, protestatarii au ocupat mai multe clădiri guvernamentale cerând demisia liderilor, arătându-și furia față de o criză economică de trei luni.

#WATCH | Sri Lanka: Protestors come to each other\"s aid as tear-gas shots were fired at them by the security forces outside Sri Lankan PM\"s residence in Colombo pic.twitter.com/U3NzTDufWf