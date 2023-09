Revista de specialitate The Hollywood Reporter a dezvăluit că celebra actriță italiană, care a împlinit 89 de ani pe 20 septembrie, a alunecat și a căzut în baie, suferind mai multe fracturi la șold și femur care necesită o intervenție chirurgicală.

Potrivit unei surse, există un optimism precaut cu privire la succesul operației și recuperarea lui Loren, care va necesita o scurtă perioadă de convalescență și apoi o lungă perioadă de reabilitare.

Un restaurant ce îi poartă numele a dezvăluit faptul că legendară actriță urma să deschidă în această săptămână lăcașul respectiv din Bari, Italia. În plus, actrița urma să primească titlul de cetățean de onoare al orașului, însă toate angajamentele sale profesionale au fost anulate pentru moment.

Taxă specială pentru românii care pleacă în vacanță în străinătate

Potrivit surselor, fiilor celebrei actriţe, Carlo şi Edoardo, îi sunt alături la spital. Edoardo a regizat-o pe Loren în filmul său Netflix din 2020, "The Life Ahead", pentru care ea a primit un premiu David di Donatello pentru cea mai bună actriţă. În acest an, Loren a fost subiectul documentarului Netflix, intitulat "What Would Sophia Loren Do?".

Ultima apariţie publică a Sophiei Loren a fost la prezentarea de modă Armani de la Veneţia, la 2 septembrie, care a avut loc în cadrul celei de-a 80-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia.

De asemenea, paparazzi au surprins-o pe data de 3 septembrie părăsind aeroportul Marco Polo din Veneția după ce a participat la cel de-al 80-lea Festival Internațional de Film de la Veneția.

Dacă burgerul de pe afiș nu seamănă cu cel pe care îl primești în farfurie, poți da restaurantul în judecată. Cum și-au găsit nașii marile rețele fast food