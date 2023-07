Sonia Ferrari, oprită în trafic de polițiști. Vedeta se afla la volan fără permis - SURSE

Sonia Ferrari, nepoata lui Nicolae Guta, a fost oprita in trafic de politisti, duminica, in zona bulevardului Pierre de Coubertin din Capitala, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis de conducere.