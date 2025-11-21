Bicarbonatul acționează ca un agent de curățare natural, recunoscut pentru capacitatea lui de a elimina petele și mirosurile. Detergentul de vase contribuie la dizolvarea grăsimilor și a depunerilor aderente, iar apa călduță ajută la activarea amestecului. Această combinație a devenit populară tocmai pentru că nu emană vapori iritanți și poate fi utilizată frecvent, fără riscul de a decolora plăcile.

Prepararea soluției este extrem de simplă: într-un bol mic se adaugă două linguri de bicarbonat de sodiu, o linguriță de detergent de vase și suficientă apă călduță pentru a obține o pastă groasă. Este important ca amestecul să nu fie prea lichid, pentru a se fixa bine pe rosturi și pentru a acționa direct asupra murdăriei.

Aplicarea se face cu ajutorul unei periuțe de dinți sau al unei perii mici de curățare. Pasta se întinde pe rosturi, apoi se freacă ușor timp de câteva secunde. Pentru murdăria mai veche sau petele încăpățânate, este recomandat ca pasta să fie lăsată să acționeze între 5 și 10 minute înainte de clătire. Rezultatele sunt vizibile imediat, iar în majoritatea cazurilor rosturile revin la un alb curat după prima aplicare.

Avantajul major al acestui amestec este că poate fi folosit atât în baie, cât și în bucătărie, fără riscul de a deteriora suprafețele sau de a lăsa mirosuri puternice. De asemenea, nu necesită mănuși sau protecție specială, fiind blând cu pielea și cu mediul.

Soluțiile comerciale de curățat rosturi conțin adesea substanțe chimice dure, iar înălbitorul poate decolora sau chiar deteriora plăcile ceramice, dacă este folosit frecvent. În schimb, amestecul pe bază de bicarbonat de sodiu este non-toxic și are un efect abraziv controlat. Detergentul contribuie la îndepărtarea depunerilor fără a ataca materialele, iar rezultatul final este unul natural și durabil, potrivit sursei.