Șoc în lumea fotbalului: s-a sinucis pentru că avea coronavirus

Medicul formatiei Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis dupa ce-a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

El ar fi lasat si o scrisoare in care isi explica gestul socant, insa continutul nu a fost publicat.

"Transmis condoleante parintilor, sotiei sale si familie. E o victima colaterala a Covid-19 pentru ca fusese depistat pozitiv si se afla in carantina. Stiu ca a lasat un bilet in care isi explica gestul, dar nu stiu continutul", a spus edilul orasului Reims.



Antrenorul lui Reims a comentat si el vestea tragica: "Presedintele tocmai m-a informat si suntem in stare de soc".