Smiley, mesaj despre covid-19: "Știu mai mulți tineri bolnavi de coronavirus"

Andrei Maria, sau Smiley, cum este cunoscut artistul, a transmis pe Facebook un mesaj pentru cei care încă nu cred că pandemia de coronavirus este reală.

„Știu mai mulți oameni bolnavi de Covid, Oameni obișnuiți. Tineri. Nu sunt plătiți… Boala asta există și nu e doar la televizor. Dacă vreți să o căutați, o găsiți în spitale sau în aglomerații”, a transmis artistul miercuri pe Facebook.

Smiley a mai atras atenția asupra urii pe care oamenii o împart pe rețelele de socializare în această perioadă afectată de criza coronavirus și a îndemnat la unitate și respect:

„Cum te-ai simți să urezi sănătate și să fii înjurat inapoi? Am citit și am șters cu greutate și mâhnire zeci de comentarii lipsite de orice formă de respect. Cred că avem nevoie să ne respectăm și să fim uniți. NOI. Cred că avem nevoie de oameni sănătoși, de o educație sănătoasă, într-o țară sănătoasă și civilizată. Mai ales în aceste vremuri…”, a mai transmis artistul.

Mesajul complet postat de Smiley pe Facebook:

„Puteti sa ma credeti sau nu. Puteti sa ma urmariti sau nu. Sa va protejati sau nu. Sa va spalati pe maini, mai des sau mai rar. Sunteti liberi sa faceti ce vreti si sa credeti in orice.

Eu nu sunt o autoritate, eu traiesc iubind si cantand, crezand in Dumnezeu, in actiune, in Oameni si in Viata.

Nu vreau sa va propun un exercitiu de credinta, dar macar, pentru un scurt ragaz, unul de imaginatie si gandire:

Cum ar fi ca textul pe care l-am scris ieri sa fie doar din grija pentru noi toti?

Cum ar fi sa-mi asum, dinainte, sa fiu injurat, batjocorit, acuzat, luat la misto, doar pentru ca am indemnat Oamenii sa aiba grija de ei?

Cum te-ai simti sa urezi sanatate si sa fii injurat inapoi?

Am citit si am sters cu greutate si mahnire zeci de comentarii lipsite de orice forma de respect.

Cred ca avem nevoie sa ne respectam si sa fim uniti. NOI.

Cred ca avem nevoie de oameni sanatosi, de o educatie sanatoasa, intr-o tara sanatoasa si civilizata. Mai ales in aceste vremuri…

Nu ar putea cineva sa-mi ofere bani ca sa scriu ca am o cunostinta bolnava de Covid. Niciodata. Nu in realitatea mea.

Stiu mai multi oameni bolnavi de Covid, Oameni obisnuiti. Tineri. Nu sunt platiti… Boala asta exista si nu e doar la televizor. Daca vreti sa o cautati, o gasiti in spitale sau in aglomeratii. Depinde de toti sa ramanem sanatosi, depinde de toti cat de mult se raspandeste, iar superficialitatea, lipsa de respect si de educatie nu ne fac bine. Ne tin pe loc sau ne dau inapoi.

Cred cu tarie, acum, ca cea mai grea boala pentru noi toti este rautatea.

N-o sa mai scriu despre acest subiect. N-o sa mai raspund la niciun comentariu pe aceasta tema.

Sa ne vedem sanatosi! Va fi bine!”