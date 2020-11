Situație ALARMANTĂ la Timișoara: Microbuzele STP vor fi folosite pentru a transporta probele și pacienții suspecți de COVID

„Suntem și într-o situație în care ambulanţele abia mai reuşesc să facă faţă. Încercăm să găsim maşini de la societăţile comerciale din subordinea Primăriei și să le punem la dispoziţia Serviciului de Ambulanță pentru recoltarea de probe la domiciliu, ca să nu trebuiască să folosim ambulanţe. Pregătim deja microbuze ale Societății de Transport Public pe care să le folosim, dacă ambulanţele nu vor mai face faţă să aducă pacienţii triaj la Victor Babeş pentru recoltarea probelor, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz, citat de rfi.ro, în cadrul unei conferințe de presă.

De parcă asta nu ar fi tot, spitalele din județ sunt supra aglomerate, facând față cu greu valurilor de pacienți care le trec pragul.

În context, edilul atrage atenția asupra faptului că situația și așa dificilă riscă să se înrăutățească în următoarele zile și săptămâni.

"Este un lucru care trebuie să ne îngrijoreze. Am fost ieri la spitalul Victor Babeș, spitalul e plin. Toate paturile ATI sunt pline 100%, nu mai există locuri libere. În noaptea de duminică spre luni au murit șase oameni, pentru că nu au mai putut fi transferați într-un pat ATI. Mor oameni astăzi în Timișoara pentru că nu mai avem locuri libere în ATI", a arătat Fritz.

Potrivit primarului, singura cale este de a încetini răspândirea virsului: "Dacă fiecare dintre noi ar reduce la un sfert toate contactele sociale atunci abia am reuși să intrăm într-o fază descendentă. Până atunci, din păcate, acum am intrat într-o etapă de creștere exponențială, avem tot mai multe cazuri și oameni infectați care ajung la spitale, unde în curând nu o să mai avem paturi. La Babeș am spus că nu mai avem paturi pentru bolnavii cu COVID”.

La nivel de județ, Timișul a ajuns, astăzi, la un total peste 13.000 de cazuri de coronavirus, cu 343 de cazuri noi înregistrate de ieri și până astăzi.