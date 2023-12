Va recomand sa va luați, in dar de Crăciun, o carte minunata pe care am primit-o si eu astăzi: "Cuvinte de aur. Milostenia, inima virtuții". După îndemnurile Sfântului Ioan Gura de Aur este neapărată nevoie ca orice creștin sa aibă drept regula pentru milostenie a zecea parte din câte are. In felul acesta, casa fiecărui credincios poate sa devină biserica, el însuși iconomul averilor lui Dumnezeu, lăsându-le moștenire copiilor săi cea mai mare comoară: partașia la rasplatire împreuna cu Hristos. Dar si pentru sine va avea, prin milostenie, cel mai mare apărător in ziua judecății.