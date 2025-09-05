FSLI şi FSE ”Spiru Haret” au transmis, vineri, un mesaj pentru directorii unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari.

”În aceste momente de profundă incertitudine şi presiune asupra sistemului de învăţământ românesc, ne adresăm dumneavoastră nu doar în calitatea oficială pe care o deţineţi, ci ca unor parteneri esenţiali în misiunea nobilă a educaţiei, ca unor colegi care, la fel ca noi toţi, resimt din plin efectele unor decizii legislative pripite şi dăunătoare”, au transmis sindicaliştii. Aceștia subliniază că noua legislaţie - adoptată fără o consultare reală şi un studiu de impact serios - a generat probleme care afectează întregul sistem.

”Creşterea normei didactice, comasarea unităţilor de învăţământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă, şi, nu în ultimul rând, creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori – toate acestea sunt poveri pe care le ducem împreună, chiar dacă din perspective diferite. Înţelegem presiunea la care sunteţi supuşi: pe de o parte, aveţi responsabilitatea de a implementa decizii venite de la nivel central, iar pe de altă parte, vă confruntaţi zilnic cu nemulţumirile legitime ale cadrelor didactice, cu lipsa de resurse şi cu birocraţia excesivă. Aceste măsuri nu doar că îngreunează activitatea managerială şi de îndrumare, dar vă îndepărtează de rolul fundamental de lideri şi mentori ai comunităţilor şcolare”, a mai precizat sursa citată.

Mai mult, aceștia atrag atenția asupra faptului că lupta federaţiilor sindicale nu este una împotriva directorilor sau inspectorilor: ”Dimpotrivă, este o luptă pentru un sistem de învăţământ sănătos, predictibil şi finanţat corespunzător, un sistem în care fiecare dintre noi – profesor, director, inspector – să îşi poată desfăşura activitatea cu profesionalism şi demnitate. Suntem convinşi că măsura creşterii obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori înseamnă un efort mult mai mare din partea celor care ocupă aceste funcţii şi se impune să luptăm împreună şi pentru abrogarea acestei măsuri anti-educaţie”.

Ei îi invită pe directori şi pe inspectorii şcolari să se alăture demersurilor federaţiilor sindicale.

”Prin urmare, vă invităm să vă alăturaţi demersurilor noastre, să nu opriţi colegii care vor să-şi exprime în mod democratic problemele şi să nu-i ameninţaţi pe cei care luni vor dori să participe la mitingul şi marşul organizat de federaţiile sindicale. Toţi cei care vor mărşălui pe străzile Bucureştiului o vor face şi pentru dumneavoastră. Haideţi să arătăm împreună că sistemul de învăţământ este unit în faţa unor măsuri care îi subminează temelia. Gândiţi-vă că înainte de a fi directori sau inspectori aţi fost exact ca cei care luni, 8 septembrie, îşi vor striga nemulţumirea în stradă. Cu mulţi aţi fost sau sunteţi colegi, cu unii chiar prieteni. Nu-i intimidaţi, nu le tăiaţi aripile, doar pentru că un ministru trecător vă cere acest lucru. Şi, mai mult, arătaţi că sunteţi mai presus de acuzaţiile prim-ministrului Ilie Bolojan „că aţi fi simpli doritori de funcţii“ şi aţi pune în practică orice măsură promovată de Executiv indiferent cât rău ar face sistemului educational”, se mai arată în mesajul transmis de FSLI şi FSE ”Spiru Haret”.