„După agitația creată la nivelul metroului, am considerat că ar trebui să vă aducem la cunoștința, atât opinia la nivel național, cât și la nivel internațional, atât la nivel european, cât și la nivel mondial. (...) Tam-tam-ul ăsta creat în jurul spațiilor comerciale de zeci de ani nu are de-a face cu sindicatul”, așa și-a început, joi, declarațiile Ioan Rădoi, liderul sindicaliștilor.

În conferința de presă de joi, organizată în urma situației de la metrou, așa cum a anunțat chiar liderul sindicatului de la metrou, Rădoi spune în schimb că nu se consideră vinovat de nimic și vorbește de alte subiecte de creșterea salariilor, majorarea salariilor, scumpirea „pâinii românului”, a combustibilului , „o să se ajungă într-o criză a foamei”.

Rădoi declară că este susținut la nivel internațional, arătând niște documente: „Avem o adresă de 200.000 de semnături din partea Canadei, Americii, Federației europene a Transportatorilor, federației mondiale a transportatorilor, sunt unul dintre primii membri pe Europa la Bruxelles. Petiția este către ambasadele din străinătate, către președinte”.

Rădoi nu recunoaște că ar fi organizat protestul de la Metrou

Rădoi neagă că ar fi fost implicat în organizarea protestului de la metrou, care a paralizat Capitala pe 26 martie.

„Eu nu știu cine a dedus că eu”, a declarat Rădoi, adăugând că nu a fost „grevă, nu a organizat nimeni grevă. Vă dau să citiți legea 62 si 53”, țipând la unii jurnaliști prezenți care puneau întrebări despre motivul protestului.

„Sindicatul nu s-a implicat, a fost oprirea voluntară a lucrului, care se poate întâmpla oricând, și aia nu e problema sindicatului”, a spus Rădoi.

Întrebat dacă a fost la DNA după protestul ilegal de la metrou, Rădoi a răspuns că „am fost 11 ani controlat de ANI, s-a dat NUP, de DNA, s-a dat NUP, iar acum n-are de ce să depună, pentru că a eram in concediu, nu eram în București”.

Ministrul Cătălin Drulă a anunțat că acțiunile penale împotriva sindicatului de la metrou continuă, iar în paralel va fi depusă o acțiune în instanță pentru ca sindicatul să plătească pagubele produse în urma grevei.

Protestul din 26 martie a făcut pagube de 3 milioane de lei, potrivit METROREX.

Rădoi invocă în apărarea acțiunilor sindicaliștilor faptul că Metroul este obiectiv strategic

Sindicaliștii de la metrou spun că, „potrivit legii protecției civile, Ministerul Transporturilor trebuie să dea bani pentru instalații, dar nu da bani, da afara oameni”.

„În 1975, prin legea 10, secretizata, ca nu o gasiti, degeaba umblați după ea, s-a înființat Metroul București, pentru a transporta, ca utilitate, a transporta 30% calatori. Celalalt scop fiind, 70%, unitate strategica... și protecție civilă... Si avem intr-adevar aceste relații strategice din subteranul metroului cu toate palatele si toate celelalte. (...) Dar pentru ca noi suntem oameni, o parte dintre noi chiar din prima zi sau dinainte de a se da in folosintă, suntem patrioti, nu patrihoți, ca unii. N-am apucat sa iesim in fata cu treburile astea, să vă spunem, ce corespondente exista, nici in perioada de greva, cel putin. Asta e metroul, nu e ceea ce crede Druluță! (...)

E metroul lor, poate să-l închidă, sa se joace cu el. N-o fi avut jucarii cand era mic, că taică-su, fiind in servicii, nu a avut timp sa se joace cu el”, a declarat Rădoi.

Proiectul anunțat de METOREX pentru reamenajarea stațiilor după demolarea chioșcurilor, ridiculizat de Rădoi și ceilalți șefi ai sindicatului

METROREX a anunțat joi că au încheiat un parteneriat cu Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu”, pentru ca studenții de la Arhitectură să elaboreze un proiect pentru reamenajarea stațiilor de metrou afectate de demolarea spațiilor comerciale.

„Studentii au bani ca sa plateasca acolo?! Probabil ca altcineva este in spate”, a declarat Rădoi râzând și aplaudând ironic.

Vicepreședintele sindicatului ULSM a declarat „că nu se poate face nicio modificare, proiectul nu este legal. (...) Cum s-a licitat? (...) Nu poti pune un cablu în metrou, să aduci o scara rulanta, nu poti face o magistrală nouă daca proiectantul general al metroului S.A. nu-ți dă avizul”.

Ce spune Ion Rădoi despre demolările de la Metrou

„Ati uitat un lucru, esential. Exista un proces pe rol, nu s-a dat verdictul, și ei si au permis ca să înceapa demolarile. Prietenul domnului (Drulă - n.red.) si cu altii. Pentru toate astea, oameni buni, vă spun eu ca vor raspunde cu vârf și îndesat. Pentru că nu se poate să lăsăm așa, în haosul ăsta toate”, a spus Rădoi.

Acesta a mai anunțat că sindicatul are doar puțin peste 100 din spațiile comerciale din stațiile de metrou: „avem in total 130 (de spații comerciale ale sindicatului - n.red.), si jumătate au fost demolate”.

Pe 7 aprilie a inceput demolarea chioșcurilor din stațiile de la metroul bucureștean.

Rădoi a vorbit și despre banii sindicatului.

„Banii au fost virați la Metrorex, care i a avut la dispoziție cu luna martie. Am făcut două hoteluri de recuperare muncă la Bușteni.

Întrebat despre banii primiți din spațiile comerciale, Rădoi a replicat jurnaliștilor: „Ce credeți, că sunt contabil?”.

Rădoi se plânge de lipsa de angajați: Să vedem până când! Până când o să începem să omorâm oameni

Ion Rădoi invocă lipsa de oameni din subteran și îl atacă din nou pe ministru lTransporilor.

„Dl ministru a afirmat ca oricine poate sa vina sa se angajeze la metrou, va dati sema ce minte are. La diplomatie si tehnica e la pamant”, a declarat Rădoi.

„Niciun metrou din lume nu este rentabil, niciunul. Dânșii vor să-l facă rentabil. Succes! Noi nu avem cu cine să lucrăm! (...) „În metrou avem nevoie de circa 1.300 de persoane, avem instrucții de serviciu, fisele postului, impuneri de siguranta circulatiei, nu ne jucam de-a baba oarba, si in loc sa mergem la un circuit de cale cu doua persoane, la un semnal, la un autostop, la ora actuala avem o persoana la trei stații. Nu respectam nici fișa postului, nici instrucțiunile de serviciu. Să vedem până când! Până când o sa incepem să omorâm oameni”, a mai spus Ion Rădoi.