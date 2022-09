Sicriul reginei Elisabeta a II-a, în faţa căruia sute de mii de persoane vor veni să se reculeagă până la funeraliile sale, este fabricat din stejar englezesc, dublat de plumb şi era deja pregătit de acum 30 de ani, relatează luni publicaţia The Times, citată de AFP.



Publicul nu va putea să vadă chipul reginei, al cărei sicriu este închis şi acoperit de drapel şi însemnele regale.

Când sicriul Reginei a apărut pentru prima dată în afara Castelului Balmoral, nu și-a dat nimeni seama că sicriul greu de stejar a fost făcut pentru Regină în urmă cu mai bine de 30 de ani.

Nici măcar Leverton & Sons, firma independentă de familie de pompe funebre din Camden, din nordul Londrei, care au lucrat cu Casa regală la aranjamentele funerare, nu știe cine a făcut-o, scrie The Times.

Sicriul reginei este făcut din acelaşi material ca şi cel al soţului ei, prinţul Philip, care a murit în aprilie 2021.

