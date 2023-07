Dana Roba îi cere o sumă uriașă soțului ei, după ce fost mutilată cu lovituri de ciocan în cap și doar printr-o minune a scăpat cu viață. Make up artista nu vrea să-l ierte pe cel cu care are doi copii, fiind decisă să-i ceară celui alături de care are și 2 fetițe atât despăgubiri materiale, cât și daune morale.