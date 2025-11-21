Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) a emis o avertizare de tip „SOS”, după ce cercetătorii au constatat un risc foarte ridicat de îmbolnăvire în această iarnă, potrivit BBC.

„Acest sezon gripal va fi neobișnuit de grav”, a declarat dr. Jacob Glanville, CEO al unei companii de biotehnologie din San Francisco.

Modelul din emisfera sudică pare să se repete: Australia a avut în 2024 cel mai sever sezon gripal din istorie, iar specialiștii se tem că tendința va continua și în emisfera nordică.

În Statele Unite, dr. Ravi Jhaveri, profesor de pediatrie la Universitatea Northwestern, a explicat că au fost deja observate semne de activitate gripală timpurie, în timp ce ratele de vaccinare continuă să scadă de la începutul pandemiei.

Combinația dintre tulpina H3N2, cu eficiență redusă la vaccinare, și imunitatea scăzută a populației ar putea duce la un sezon dificil.

„Vaccinurile actuale conțin tulpini depășite, unele din anii 2021–2023. Asta înseamnă că nu mai sunt complet compatibile cu virusurile circulante”, avertizează Glanville.

Virusul gripal suferă mutații minore în mod continuu, un mecanism care îl ajută să evite sistemul imunitar. De aceea, vaccinurile trebuie actualizate anual.

Cercetătorii au observat că gripa se răspândește în acest an mai devreme decât de obicei, iar interacțiunea cu alte virusuri respiratorii, precum RSV, s-ar putea fi modificat în ultimele sezoane.

„Modelul general de circulație a virusurilor pare să se fi schimbat”, afirmă Jhaveri.

Deși protecția oferită de vaccin ar putea fi doar parțială, experții insistă că imunizarea rămâne o măsură esențială. Imunitatea naturală sau cea dobândită prin vaccinare scade în timp, în special la vârstnici.

Persoanele cu afecțiuni cronice, sistem imunitar slăbit, obezitate, femeile însărcinate și copiii mici sunt cele mai expuse formelor grave de boală. Potrivit specialiștilor, aproximativ jumătate dintre copiii care mor din cauza gripei nu aveau probleme medicale anterioare.

Pentru cei care evită vaccinul clasic, a fost aprobat recent un vaccin sub formă de spray nazal, ușor de administrat acasă, inclusiv copiilor.

Sezonul anterior a fost cel mai grav din ultimii 15 ani, cu cel mai mare număr de decese în rândul copiilor din 2004 și peste 80 de milioane de cazuri la nivel global între octombrie și mai.

Specialiștii amintesc că perioada de vârf a sezonului gripal este, de regulă, între decembrie și februarie, când oamenii petrec mai mult timp în spații închise și călătoresc pentru sărbători — un context ideal pentru transmiterea virusurilor.