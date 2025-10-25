Serghei Mizil: „Oamenii ăia au muncit o viață pentru case!”

„Lumea doarme în ghete. N-am văzut așa ceva. A explodat blocul din greșeală gazului statului. Gazul nu e al mătii, mă, și al meu... e al statului și ați vândut la italieni și la nemți.

Ce a venit Bolojan, zis sprânceană, sprâncenatul... ne ia banii din buzunar. Ce s-a gândit Guvernul... le reconstruiește blocul și le dă în chirie. Un cuvânt n-a scos unu.

Și îi face chiriași și le dă după 20 de ani drept de moștenitori ca să poată să- și cumpere. Cum adică... din greșeală ta?

Acum n-au murit oamenii nevinovați? Cu ce sunt de vina oamenii ăia care au muncit o viată întreagă, să-și facă o casă... să-și o cumpere în rate la bancă.”, a transmis Serghei Mizil.