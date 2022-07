Denis Pușilin, liderul reprezentanților Kremlinului din regiunea Donețk, a declarat că Coreea de Nord a recunoscut regiunea ocupată DRP ca un „stat independent”. Informația, citată inițial de BBC și preluată de The Kyiv Independent a fost comentată, cu oarecare ironie, și de jurnaliștii NEXTA.

Teroristul Pușilin spune că Coreea de Nord a recunoscut „DPR” - Republica Populară Donețk, a relatat NEXTA.

Ambasadorii a două „mari superputeri” - „DPR” și DPRK (Republica Populară Democrată Coreenă - n.r.) au făcut schimb de politețuri și chiar s-au fotografiat împreună cu un fel de document privind recunoașterea independenței și suveraniteții DRP.

De cealaltă parte, „LPR” (Republica Populară Lugansk - n.r.) se simte deja jignit: nici măcar Coreea de Nord nu l-a recunoscut, comentează jurnaliștii NEXTA.

