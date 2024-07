Ploșnițele pot atinge dimensiuni de circa 4-8 mm la vârsta adultă (cam cât o sămânță de măr), și au corpuri plate, ceea ce le permite să se strecoare cu ușurință prin spații minuscule. După ce se hrănesc, capătă o nuanță maro-roșiatică.

Nu au aripi, dar se deplasează cu repeziciune, nu își construiesc cuiburi, precum albinele sau furnicile, dar le place să viețuiască în „comunitate”.

Ploșnițele (numite și ploșnițe de pat pentru că acolo preferă să trăiască) sunt în principal de două tipuri: C. lectularius și C. hemipterus. Le regăsești în saltele, în cusăturile canapelelor sau fotoliilor, în crăpăturile din mobilă sau din parchet, sub covoare sau mochete, în ramele de pat, în tablouri sau în spatele lor, în tapet, etc. Mai poartă nunele de insecte de pat, gândaci de pat, păduchi de lemn, păduchi de pat, dar sunt cu toate una și aceeași specie.

Mai există încă un tip de ploșnițe, și anume L. boueti, dar acesta trăiește numai în Africa de Vest și America de Sud și, iartă-ne că ți-o spunem, dar va strâmba din nas la ideea de a se hrăni cu sângele de om, recurgând la tine ca sursă de hrană numai în ultimă instanță. Altfel preferă liliecii.

În general, nu poți discerne singur între diferitele tipuri de ploșnițe, ai nevoie de un microscop în acest sens.

Semne că ai fost mușcat de ploșnițe

Nu citi rândurile următoare dacă ești speriat/ă de insecte. Ploșnițele se hrănesc în principal noaptea, perforând pielea când dormi. Le ia între 3 și 10 minute ca să se sature de sânge, după care se „târăsc” înapoi în culcușul lor.

Nu simți nimic atunci când te mușcă, chiar dacă dormi, pentru că secretă mai întâi un anestezic ca să diminueze durerea. Nu din amabilitate, ci pentru că nu doresc să le reperezi. În general, mușcăturile de ploșniță devin vizibile în câteva zile, când poți dezvolta și simptomele corespunzătoare.

Nu sunt teoretic periculoase, estimându-se că numai între 30 și 60% dintre persoane pot avea reacții la mușcătura lor. Când apar simptome, iată ce poți dezvolta:

În general, mușcătura de ploșniță apare pe acele zone ale corpului expuse în somn, neacoperite de haine, precum fața, mâinile, brațele sau gâtul. Așa se poate face diferența dintre aceste înțepături și cele aparținând altor insecte.

Mușcătura de ploșniță versus mușcătura de purice

Ambele cauzează mici erupții roșii, dar în general cele de purice sunt mai mici. De asemenea, puricele tinde să se hrănească din zona inferioară a corpului, de pe suprafețele calde din jurul încheieturilor, de pe glezne și de pe laba piciorului, gambe, subraț sau din interiorul coatelor și genunchilor.

O altă diferență e că ploșnițele se hrănesc cu precădere noaptea, așa că mușcătura se va fi estompat mult până ce te trezești.

Totodată, purecii trăiesc pe carpete și pe covoare, mai rar pe pat, și pe animalele de companie.

Mușcătura de ploșniță versus mușcătura de țânțar

Ambele sunt roșii și pot produce mâncărimi sau umflături. Cele de ploșniță apar de obicei în același loc, grupate, în vreme ce cele de țânțar nu respectă un pattern.

La ambele durează circa 1-2 săptămâni până să dispară.

Mușcătura de ploșniță versus mușcătura de păianjen

E cu totul altă „mâncare de pește”. Mușcătura de păianjen e mai mare, cel mai adesea singulară, fiindcă aceste insecte nu se hrănesc prea des. De data aceasta, îți va lua mai mult să te vindeci și există un risc mai crescut de infecție.

Trebuie să reții și că unii păianjeni sunt veninoși, așa că ar fi bine să consulți un medic dacă mușcătura dă semne că se agravează.

Cum se manifestă alergia la ploșnițe

Se spunea, în trecut, că ploșnițele de pat pot transmite lepră sau o boală infecțioasă numită bruceloză, dar să știi că nu prea există dovezi în acest sens. Cel mai probabil, cel mai mare risc cu care te poți confrunta după înțepătură e alergia.

Infecțiile pot apărea cu precădere la copii și la bătrâni ori la persoanele cu imunitate scăzută sau imobilizate la pat. Un alt pericol pot fi efectele psihice; dacă știi că împarți patul cu ploșnițele poți să dezvolți anxietate, stres sau tulburări de somn.

Foarte rare, alergiile presupun apariția urticariilor, pot declanșa astmul sau pot produce șoc anafilactic. Periculoase pot fi și scărpinăturile repetate, ce pot conduce la sau pot agrava situația unor boli precum foliculita, celulita sau impetigo (infecție de natură bacteriană, cunoscută popular și sub numele de „bube dulci”). Ca să reduci riscul ca mâncărimile să devină presante, spală imediat mușcătura cu apă și săpun.

Cere însă ajutor medical de urgență dacă prezinți următoarele simptome:

urticarii extinse;

dificultăți de respirație sau respirație șuierată;

umflături la nivelul gurii sau al buzelor;

febră;

frisoane;

stare de amețeală sau de confuzie.

Tratament împotriva mușcăturilor de ploșnițe

În majoritatea cazurilor, mușcătura de ploșniță trece de la sine, scrie DivaHair. Poți interveni pentru ușurarea simptomelor cu unguente cu steroizi, pentru diminuarea inflamației și a mâncărimilor, poți opta pentru un antihistaminic contra alergiilor sau pentru un analgezic pentru combaterea durerii.

Există și remedii naturale pentru mușcăturile de ploșniță, precum compresele reci, care să minimizeze disconfortul, sau o pastă din bicarbonat de sodiu și apă aplicată direct pe regiunea inflamată.

Cum previi apariția ploșnițelor

Mai întâi, să descoperim cum apar aceste insecte ce fac parte din categoria dăunătorilor domestici. Să știi că cel mai adesea sunt „împrumutate”, ceea ce înseamnă că te „căpătuiești” cu ele din concedii sau vizite, acestea refugiindu-se în hainele sau în valiza ta. Pot de asemenea să provină dintr-o piesă de mobilier second hand sau chiar dintr-una nouă, dacă a fost găzduită într-un depozit infestat.

Partea proastă e că ploșnițele se înmulțesc rapid, femelele putând depozita sute de ouă pe parcursul vieții. Insectele aflate în primele stadii de dezvoltare „năpârlesc” de circa cinci ori până la maturitate, și au nevoie de o „masă” per fiecare ciclu. În condiții ideale, sunt „adulți” într-o lună și trăiesc circa 10 luni – 1 an.

Mai mult, pot să reziste câteva săptămâni fără să se hrănească și chiar pot intra în hibernare pentru câteva luni, așa că nu e o soluție să pleci într-o vacanță scurtă ca să le lași să moară de foame.

Așadar, cum previi apariția lor? Iată ce măsuri poți aplica!

Curăță temeinic orice haine, accesorii sau lenjerie cumpărată second hand, folosind cea mai ridicată temperatură și un ciclu întreg de spălare + uscare, dacă ai posibilitatea.

Dacă ai cumpărat piese de mobilier, încearcă să le verifici de crăpături sau de o eventuală infestare. Poți chema și un specialist pentru această operație.

Decontaminează toate posesiunile tale, fie că sunt bagaje, haine sau articole de toaletă, când te întorci din vacanță. Perie-le, aspiră-le, spală-le la cea mai ridicată temperatură sau folosește igienizare pe bază de căldură sau de congelare.

Când ești în vacanță, nu ține valiza pe jos, depoziteaz-o la înălțime, eventual pe o piesă de mobilier cât mai simplă și mai solidă.

Ar fi indicat să păstrezi articolele tale în pungi sigilate și vidate atunci când călătorești. La fel de util e să sigilezi și să pui deoparte itemurile ce nu pot fi spălate și cu care te-ai întors acasă din voiaj, mai ales dacă nu le folosești.

Dacă obișnuiești să te deplasezi frecvent, să știi că există și dispozitive care încălzesc bagajul ca o temperatură care asigură decontaminarea de diverse insecte.

Și igiena de acasă poate preveni mușcăturile de ploșniță. Poți acoperi salteaua cu o copertină de plastic, pentru protecție, pe care să o cercetezi periodic în vederea descoperii eventualelor perforații. Aspiră cu consecvență patul și salteaua și nu uita să cureți mereu și în spatele mobilelor și în spațiile dintre acestea.

Menține un ambient cât mai aerisit, îndepărtând, mai ales de lângă pat, orice obiecte sau piese de mobilier „în plus”. Schimbă des lenjeria de pat, de preferință o dată pe săptămână.

Evită să cumperi saltele la mâna a doua.

Întotdeauna e recomandat să verifici cu atenție dacă salteaua de la hotel nu e infestată cu ploșnițe. Să știi că nu e un aspect care ține de igienă, așa că le poți regăsi inclusiv la locații de cazare cu multe stele.

Cum poți să-ți dai seama că ai ploșnițe acasă

Iată câteva semne ce pot da de gol acești dăunători:

urme de excremente maro sau negre, de mărimea unui punct, pe mobilă, lenjerie, saltea;

ploșnițe moarte, părți ale acestora de circa 1mm sau cochiliile năpârlite;

miros specific, cu tentă dulceagă sau de mucegai;

ouă micuțe, de o culoare pală, gălbuie, sau albe și ovale;

picături de sânge.

În general, ploșnițele trăiesc cât mai aproape de locul în care dormi, pentru că se hrănesc noaptea, cu sângele tău. De aceea se întâmplă adesea ca un dormitor nelocuit din casă să rămână neinfestat. Dar nu considera că gata, te poți muta acolo, pentru că ploșnițele călătoresc după tine.

