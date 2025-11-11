”Această declarație vine în completarea multor altor declarații ale oamenilor politici și care cumva incită la ură împotriva magistraților, în ansamblu, fără a face diferență între oamenii cinstiți care își fac treaba zi de zi în instanțe și Parchete și oamenii care poate că prezintă anumite probleme de integritate.

O astfel de declarație poate prezenta indicii de incitare la ură. Am făcut parte dintre cei 14 membri ai Consiliului, care am discutat despre această declarație și am considerat că este exagerată și că ar fi cazul ca un procuror care este specializat în acest domeniu să se pronunțe” a declarat Claudiu Sandu.

Cât despre atacurile în rafală lansate de mai mulți membri ai Guvernului la adresa CSM, magistratul a spus: ”Trăim într-o perioadă în care starea de normlitate, așa cum o înțelegeam noi până acum câțiva ani, s-a schimbat radical în sensul că echilibrul și bunaînțelegere, și bunul simț, au fost înlocuite cu minciuna televizată, scandalul public, acuzații nefondate, identificarea unor inamici imaginari pentru a îndrepta furia maselor împotriva acestor oameni”.