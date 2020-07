Ședință la PNL pe tema ALEGERILOR LOCALE. Liberalii decis candidații și cu cine vor să facă alianțe

Şedinţa conducerii PNL va avea loc începând cu ora 9.00, la sediul central al partidului.



La începutul acestei săptămâni, preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anunţat convocarea Biroului Politic Naţional pentru definitivarea candidaturilor la locale.



"BPN validează candidaţii la preşedintele Consiliului Judeţean şi la primăria municipiului reşedinţă de judeţ. Practic, sâmbătă luăm decizia legată de toţi candidaţii", a precizat Ludovic Orban.



El a arătat că, până sâmbătă, fiecare filială judeţeană a PNL are obligaţia de a definitiva candidaţii la toate primăriile.



Orban a menţionat şi că discuţiile cu USR PLUS pentru candidaţii la sectoare se vor finaliza până sâmbătă.



Liderii PNL şi USR PLUS au avut mai multe discuţii cu privire la candidaţii pentru sectoarele Capitalei. Potrivit unor surse politice, USR PLUS ar urma să aibă candidaţi la sectoarele 1, 2 şi 4, iar PNL - 3, 5 şi 6. Astfel, Clotilde Armand ar urma să candideze la Sectorul 1, Radu Mihaiu - la Sectorul 2, Simona Spătaru - Sectorul 4, Cristian Băcanu - Sectorul 5 şi Ciprian Ciucu - Sectorul 6.