„Bună ziua, bine v-am găsit la Timișoara. A început să îmi placă foarte mult aici la dumneavoastră. Se construiește mult. Sorin, pentru că tot vin atât de des, n-ar fi mai simplu să-mi fac flotant aici?!



Am vrut să facem această ședință de Guvern la Timișoara în semn de respect pentru toți locuitorii din Timiș. Este un semnal clar pe care Guvernul României îl dă astăzi. Județul Timiș merită și are dreptul să aibă parte de investiții guvernamentale mari, pe măsura contribuției pe care o are la PIB-ul României.

Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, ca în Banat: Timișul a fost văduvit mult prea mult timp de proiecte majore, deși este unul dintre polii de creștere economică ai țării. În 30 de ani, prea puțini din banii cetățenilor din Timiș s-au întors aici în investiții care să le facă viața oamenilor mai bună. Vrem să schimbăm această situație și de aceea am venit astăzi cu proiecte concrete, care au un impact major asupra dezvoltării județului.

Astăzi demarăm procedurile pentru construirea Institutului Regional de Oncologie din Timișoara. Este un obiectiv foarte important pentru viețile a zeci de mii de pacienți, o investiție PNRR de peste 230 de milioane de euro. Noul institut va avea 250 de paturi și ambulatoriu integrat cu 26 cabinete medicale. Vor fi dotări de ultimă oră pentru analize de laborator, imagistică, bloc operator, terapie intensivă și centru pentru transplant.

Un alt proiect foarte așteptat pe plan local de zeci de mii de suporteri este construcția noului stadion de fotbal. Anul trecut, împreună cu doi timișoreni, ministrul transporturilor, dl Grindeanu și cu președintele Camerei Deputaților, dl AlfredSimonis, m-am întâlnit cu liderii galeriei lui Poli Timișoara. Le-am promis că vom demara acest proiect și azi, ne ținem de cuvânt: aprobăm indicatorii tehnico-economici pentru Stadionul Dan Păltinişanu. Va fi o arenă modernă, de 30 de mii de locuri, unde vom investi peste 165 de milioane de euro. Așa că de azi....domnule Grindeanu....Poli suntem ȘI NOI!

Tot azi, aprobăm deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei cu Ungaria, la Beba Veche. Este un obiectiv din lunga listă de investiții în infrastructură, aflate în derulare în județul Timiș, ca de altfel în întreaga țară.

Meritul este în întregime al domnului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu. Și o să îl rog acum să ne prezinte cele mai importante proiecte care vor crește economia județului și nivelul de trai ai locuitorilor din Timiș”, a spus Marcel Ciolacu.