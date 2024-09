Secretul său nu constă doar în alegerea ingredientelor, ci și în tehnica meticuloasă prin care reușește să le păstreze aroma și textura autentică. Cu o atenție deosebită la detalii și o cunoaștere profundă a procesului de fermentare, Dorel Vișan reușește să evite neplăcerile comune, cum ar fi floarea deasupra borcanului, și asigură că murăturile sale rămân tari și intacte până la primăvară, devenind astfel o veritabilă rai pentru papilele gustative.

Iată ce trebuie să evitați, când puneți castraveți, gogoșari și gogonele la murat, ca nu facă floare, pe deasupra, dar și să rămână tari și intacte până la primăvară:

„De exemplu, pe lângă ce trebuie pus, adică boabe de porumb, leuștean, mărar și cimbru, eu pun în borcane și multe felii de hrean. Nu multe, ci foarte multe, le strecor așa printre murături.

Mai trebuie să evitați sarea iodată, neapărat trebuie pusă sare grunjoasă, se găsește prin magazine, este anume pentru murături. Sarea iodată este o prostie, să nu puneți așa ceva la murături, eu și la masa de zi cu zi o evit, folosesc sarea marină.

Mare grijă însă și la legume, cele mai bune sunt cele din grădină, nu din supermarketuri, aduse de prin serele din străinătate, unde sunt crescute cu chimicale și cu tot felul de mizerii”, a spus actorul pentru Click!

Actorul Dorel Vișan, adeptul unui stil de viață sănătos, și-a manifestat și surprinderea că vara aceasta, în grădina casei sale de la țară, nu a mai rodit nimic, comparativ cu alți ani. Are și o teorie, pe care a dorit să ne-o împărtășească:

„Mare necaz am avut, vara asta, nu a crescut mai nimic. Am pus roșii, castraveți, degeaba, nimic nu mai merge. De ce? Păi, semințele sunt transformate, acolo e necazul, plus că în natură există ceva care omoară florile. Ceva se întâmplă în Univers. Avea dreptate regretatul poet Adrian Păunescu când spunea într-o poezie: „Mult azot conțin cartofii/, Pe pământ se aud șenile”.

